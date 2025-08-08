Županijski nogometni premijerligaš Borova po deseti put obilježit će sjećanje na prvog trenera Stjepana Razuma. U sklopu Dana općine Suhopolje, na stadionu Poljice, bit će odigrane dvije memorijalne utakmice.

U 16:00 sati utakmicu će odigrati selekcije U-11 Borove i Mladosti 1930. iz Čađavice, u 17:00 sati planirano je polaganje vijenca na posljednje počivalište Stjepana Razuma na Mjesnom groblju u Borovi, a program će biti zaključen seniorskom utakmicom nogometaša Borove i momčadi Bila iz Velike Pisanice koja se igra u 18:00 sati.

(icv.hr, mš)