U nedjelju, 10. kolovoza, na prostorima ŠRC “Rupa” u Čačincima, odigran je 22. memorijal u čast tragično preminulom Marijanu Biondiću – Švabi, legendi čačinačkog nogometa.

Memorijal je započeo u 18 sati, a predstavnici NK Mladost Čačinci u jutarnjim su se satima sastali na Mjesnom groblju u Čačincima i odali počast svome prijatelju, Švabi.

Na memorijalu su nastupile dvije ekipe, domaća Mladost i Elektra iz Osijeka. Utakmica je završena rezultatom 3:1 za domaću momčad, a pogotke su postigli Ivan Ugarković, Matija Ognjenović i Marin Zuanović.

Nakon utakmice, druženje se nastavilo uz piće i čobanac koji je pripremio Dragan Zubčić.

