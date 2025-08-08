Nogometni klub Turnašica, uz pokroviteljstvo Općine Pitomača, u nedjelju 10. kolovoza organizira 22. memorijalni turnir za sve preminule i poginule članove i simpatizere kluba.

Na turniru sudjeluju županijski nogometni prvoligaši Mladost iz Vukosavljevice, Croatia iz Grabrovnice, Podgorje te domaći županijski drugoligaš Turnašica

Turnir počinje u 15 sati utakmicom između Turnašice i Croatije iz Grabrovnice, a potom će se igrati druga utakmica, između Mladosti iz Vukosavljevice i Podgorja.

Nakon kraće pauze igrat će se utakmice za poredak..

Utakmice se igraju dva puta po 30 minuta.

– Pozivamo sve navijače i simpatizere nogometa da dođu u Sportski centar Stjepan Sulimanac te pogledaju četiri zanimljive utakmice- poručili su iz NK Turnašice.

(icv.hr, mš)