U organizaciji Nogometnog kluba Dinamo Četekovac u nedjelju, 10. kolovoza, igra se 33. memorijalni nogometni turnir “Stjepan Mlakar” u spomen na poginulog heroja Domovinskog rata Stjepana Mlakara.

Osim domaćina, četekovačkog Dinama, ove će godine na turniru igrati HNK Munja Rastovac, Dinamo iz Josipova i Slavonija Sladojevci.

Memorijal počinje u 15.20 sati polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod posljednjeg počivališta poginulog Mlakara, a prva utakmica polufinala između Dinama iz Četekovca i HNK Munja igrat će se u 16 sati, a potom slijedi i susret između josipovačkog Dinama i Slavonije iz Sladojevaca. Nakon tih polufinalnih utakmica poraženi će igrati za treće mjesto, a finale je na rasporedu u 19 sati.

Nakon podjele trofeja u mjesnom domu u Četkovcu domaćin je osigurao domjenak za sve sudionike turnira.

(icv.hr, adf)