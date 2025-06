U četvrtak, 19. lipnja, započelo je nadmetanje na ljetnom malonogometnom turniru “Staroškolsko 2025.” kojeg po jedanaesti put organizira Malonogometni klub Slatina.

Turnir se igra na novouređenom igralištu iznad slatinske župne crkve sv. Josipa, a pokrovitelji turnira su Grad Slatina i Turistička zajednica grada Slatine.

Kao i deset puta ranije i ove je godine turnir odlično posjećen. Iako na samom početku, dok je sunce još bilo jako, tribine nisu bile do kraja popunjene, ali zalaskom sunca i padom temperature, tribine su popunjene skoro do posljednjeg mjesta.

Sve u svezi ovogodišnjeg turnira možete saznati na Facebook stranici organizatora MNK Slatina.

Kako je bilo prvog dana natjecanja na ovom tradicionalnom turniru, pogledajte u fotogaleriji koju vam donosimo.

Rezultati po kategorijama – 19. lipnja 2025.

U-15:

– G.O.A.T. – NK Slatina U-13 10:0

– C.B. Titro Virovitica – No Name 2:0

– NK Mladost Čačinci – NK Slatina U-13 6:0

– C.B. Titro Virovitica – NK Mladost Čačinci 1:4

– G.O.A.T. – No Name 4:0

U-19:

– Žestoki – Tuborg United 0:3

– Cherry Bomb – Lizači 3:1

– Žestoki – G.O.A.T. 2 0:0 (4:3)

Seniori:

– Slatki C.B. Zeus OPG Babić – Cherry Bomb 0:2

– Okretači C.B. Lopta – Tuborg United 0:8

– Error 404 Konta Sajko – Slatki C.B. Zeus OPG Babić 1:0

Veterani:

– Prekretači C.B. Lopta – Mala Škola Futsala 2:1

– Autoservis Ino – Šumarstvo Jelić 4:1

– Prekretači C.B. Lopta – Šumarstvo Jelić 3:3 (4:6)

(icv.hr, adf)