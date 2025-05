U sklopu velike obljetnice 100 godina Nogometnog kluba Papuk, kod školskog centra te uz igralište NK Papuk Orahovica, u subotu, 17. svibnja, otvoreno je novo igralište s umjetnom travom dimenzija 60 x 40 metara. Igralište je izgradio Grad Orahovica uz pomoć Hrvatskog nogometnog saveza koji je donirao travu.

Nazočnima se na otvorenju prvi obratio gradonačelnik Orahovice Saša Rister naglasivši važnost otvorenja ovakvog igrališta za sve uzraste orahovačkih sportaša i rekreativaca.

-Lijepo je biti ovdje i otvarati ovo prelijepo sportsko zdanje koje će biti korisno svim uzrastima sportaša našeg grada. Dali smo sve od sebe da bi došli do ovog trenutka, uložili ogromne napore i iznimno sam sretan što imamo ovakvo igralište. Hvala svima koji su pomogli, posebno Hrvatskom nogometnom savezu na donaciji trave i evo, ovo je jedan veliki i lijepi poklon za 100 godina sportske institucije kakva je Nogometni klub Papuk – rekao je Rister.

Zamjenik župana Marijo Klement pohvalio je rad i trud Saše Ristera i njegovog tima na realizaciji ovog vrijednog projekta.

-Svaka pohvala Saši Risteru i njegovom timu na ovom hvalevrijednom projektu. Uložili su doista ogroman trud i prekrasno je i jako važno imati još jedan ovakav teren na području županije te u gradu kao što je Orahovica koja vrvi kvalitetnim sportašima – rekao je Klement.

Igralište je otvorio član Predsjedništva HNS-a i predsjednik Županijskog nogometnog saveza Virovitičko-podravske županije Đuro Bukvić podsjetivši na važnost bavljenja sportom posebno kod djece i mladih.

-Ovo je još jedno zdanje koje daje novu dimenziju promociji sporta i nogometa u Hrvatskoj. Pozdravljam vas u ime predsjednika HNS-a Marijana Kustića koji pozdravlja ovakve ideje i investicije, jer mi smo kao HNS uvijek za davanje novih mogućnosti za bavljenje sportom i nogometom posebno kod djece i mladih i to je najzdraviji način života. Ovo igralište namijenjeno je mladima, da ih odvučemo od računala i mobitela i privučemo lopti i zelenim terenima. Hvala svima koji su dali sebe u ovaj projekt jer ovo je doista nešto veliko – rekao je Bukvić koji je potom u ime HNS-a donirao dva paketa nogometnih lopti slavljeniku NK Papuku.

Otvorenje su uveličali mali nogometaši Škole nogometa Orahovica uzrasta do 9 i 11 godina te momčadi istih uzrasta NK Mladost Čačinci i NK Slavonija Sladojevci, a potom su odigrane i prvenstvene utakmice uzrasta do 13 godina između Škole nogometa Orahovica i NK Mladost Čačinci te prijateljski ogled do 15 godina između Škole nogometa Orahovica i NK Slatina. Svoj prvenstveni ogled 2. ŽNL VPŽ odigrali su seniori Papuka i NK Slavonac Novaki, a dan je završio noćnim revijalnim turnirom na kojem su nastupile tri momčadi, kombinirana ekipa Grada Orahovice i Virovitičko-podravske županije za koju su nastupili gradonačelnik Saša Rister i dožupan Marijo Klement, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te Srednja škola “Stjepan Ivšić” Orahovica.

(icv.hr, vg)