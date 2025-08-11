S tri gola u dvije prvenstvene utakmice, Ivan Dolček, 25-godišnjak iz Podravskih Sesveta, donedavni igrač Slaven Belupa, u nedjelju, 10. kolovoza, popeo se na vrh liste strijelaca škotskog Premiershipa, prenosi Podravski list.

Nažalost, njegov je Dundee United na domaćem terenu poražen od Hearsta 2:3 no za domaću momčad u oba je navrata Dolček zatresao mrežu. Prvo je poravnao rezultat, da bi ga krajem prvog poluvremena preokrenuo, no gosti u nastavku susreta imali drugačije planove i uzeli tri boda. Golove Dolčeka pogledajte u nastavku.

Prvi pogodak možete pogledati OVDJE, a drugi OVDJE.

(podravski.hr)