Drugog dana 5. Virovitica Cupa 2025. u nedjelju, 17. kolovoza, igralo se u kategoriji U-11. U konkurenciji dvanaest ekipa u završnicu su se plasirale ekipe Pitomače, Slatine, Suhopolja i Virovitice 1.

U polufinalu Virovitica je bila bolja od Slatine rezultatom 4:1, dok je Suhopolje svladalo Pitomaču 2:0. U utakmici za treće mjesto Pitomača je preokretom došla do pobjede nad Slatinom 4:1, dok je u finalnom ogledu Virovitica minimalno pobijedila Suhopolje zgoditkom Marina Buđaka.

Najbolji strijelac turnira bio je Marin Buđak iz Virovitice. Njegov suigrač Mihovil Paić proglašen je za najboljeg igrača, dok je za najboljeg vratara proglašen čuvar mreže ekipe Suhopolja Jure Grdić.

Pehare, medalje i pokale najboljim ekipama I pojedincima uručio je član uprave NK Virovitice” Miroslav Čor.

(icv.hr, mš)