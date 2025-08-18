Drugog dana 5. Virovitica Cupa 2025. u nedjelju, 17. kolovoza, igralo se u kategoriji U-11. U konkurenciji dvanaest ekipa u završnicu su se plasirale ekipe Pitomače, Slatine, Suhopolja i Virovitice 1.

U polufinalu Virovitica je bila bolja od Slatine rezultatom 4:1, dok je Suhopolje svladalo Pitomaču 2:0. U utakmici za treće mjesto Pitomača je preokretom došla do pobjede nad Slatinom 4:1, dok je u finalnom ogledu Virovitica minimalno pobijedila Suhopolje zgoditkom Marina Buđaka.

Najbolji strijelac turnira bio je Marin Buđak iz Virovitice. Njegov suigrač Mihovil Paić proglašen je za najboljeg igrača, dok je za najboljeg vratara proglašen čuvar mreže ekipe Suhopolja Jure Grdić.

Pehare, medalje i pokale najboljim ekipama I pojedincima uručio je član uprave NK Virovitice” Miroslav Čor.

(icv.hr, mš)

IMG_4924-Custom
IMG_4925-Custom
IMG_4929-Custom
IMG_4930-Custom
IMG_4931-Custom
IMG_4936-Custom
IMG_4941-Custom
IMG_4948-Custom
IMG_4956-Custom
IMG_4960-Custom
IMG_4964-Custom
IMG_4970-Custom
IMG_4975-Custom
IMG_4977-Custom
IMG_4978-Custom
IMG_4984-Custom
IMG_4997-Custom
IMG_5001-Custom
IMG_5003-Custom
IMG_5006-Custom
IMG_5009-Custom
IMG_5012-Custom
IMG_5020-Custom
IMG_5024-Custom
IMG_5036-Custom
IMG_5040-Custom