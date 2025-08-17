Na terenima Sportskog centra Vegeška, u sklopu ovogodišnjeg Rokova, ove subote, 16. kolovoza, u organizaciji NK Virovitice, odigran je prvi dan turnira za mlađe uzrasne kategorije pod nazivom Virovitica cup 2025.

U uzrastu U-9 u izjednačenoj završnici, u konkurenciji deset ekipa, prvo mjesto osvojila je ekipa Graničara iz Đurđevca koja je u finalu preokretom došla do pobjede nad ekipom PMFC iz mađarskog grada Pečuha. Utakmica za treće mjesto između Virovitice i Sloge iz Nove Gradiške završila je rezultatom 1:1. Nakon lutrije penala domaća ekipa došla je do bronce.

Najbolji strijelac turnira bio je Dušan Kopić iz ekipe PMFC, za najboljeg vratara proglašen je Jakov Podgornjak, a za najboljeg igrača Filip Đipalo, obojica iz pobjedničke ekipe Graničara.

U uzrastu U-13, u konkurenciji 14 ekipa, u finalu su zaigrale dvije ekipe Virovitice od kojih je prva bila bolja od druge postave, dok je u susretu za treće mjesto ekipa Mladosti iz Kloštra Podravskog nadjačala Dravu iz Podravskih Sesveta.

Najbolji strijelac turnira bio je Mihael Gašparić iz Mladosti, za najboljeg vratara proglašen je Luka Vidović, dok je za najboljeg igrača proglašen Jakov Bezak, obojica iz pobjedničke ekipe Virovitice 1.

Pehare, medalje i pokale najboljim ekipama i pojedincima uručio je član uprave NK Virovitice Miroslav Čor.

U nedjelju, 17. kolovoza, nastavlja se Virovitica Cup 2025. u uzrastu U-11.

