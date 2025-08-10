Županijski nogometni drugoligaš Sveti Đurađ iz istoimenog virovitičkog prigradskog naselja jučer je organizirao tradicionalni “Memorijalni nogometni turnir Meseš – Laslo” u sjećanje na svoje nekadašnje preminule članove, igrača Tomislava Meseša i trenera Stjepana Lasla.

Ovog puta turnir je bio organiziran u uzrastu U-13, s time da su Gradina, Bilogora 1947. iz Špišić Bukovice i Sveti Đurađ nastupili s ekipama uzrasta U-13, dok je Virovitica došla s mlađom ekipom U-11.

To ekipi Virovitice, koju je ovog puta uspješno vodio Juro Oršulić, nije bilo prepreka da dođe do prvog mjesta. Druga je bila Gradina, treći Sveti Đurađ, dok je četvrto mjesto zauzela Bilogora 1947.

Za vrijeme turnira izaslanstvo je položilo bukete te zapalilo lampione ispred posljednjih počivališta Tomislava Meseša i Stjepana Lasla na virovitičkom gradskom groblju.

Najbolji strijelac turnira bio je Marin Buđak, dok za najboljeg igrača proglašen Pai, obojica iz pobjedničke ekipe Virovitice. Za najboljeg vratara proglašen je Kravaršćan iz Gradine.

Pehare i pokale najboljim ekipa i pojedincima uručili su virovitički gradonačelnik Ivica Kirin, njegova zamjenica Vlasta Honjek – Golinac i otac prerano preminulog Tomislava Meseša – Željko.

Sveti Đurađ ponovno se pokazao kao odlični organizator.

Rezultati:

Sveti Đurađ – Gradina 1:1

Bilogora 1947. – Virovitica 1:5

Sveti Đurađ – Bilogora 1947. 2:0

Virovitica – Gradina 3:0

Bilogora 1947. – Gradina 1:2

Virovitica – Sveti Đurađ 5:0

Konačni poredak:

1. Virovitica 9 bodova

2. Gradina 4 boda

3. Sveti Đurađ 4 boda

4. Bilogora 1947. bez bodova

