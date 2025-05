Ženski nogometni klub Agram prvi put u povijesti osvojio je naslov prvakinja Hrvatske! Titulu je osigurao čak pet kola prije kraja Magenta lige – Lige za prvaka, pobjedom u Sigetu kontra Hajduka (3:0). Pod palicom trenera Ivice Milkovića, Agramke su dominirale od prve minute, a mrežu Splićanki pogodile su Maja Joščak (35′), Jasna Đoković (47′) i Ana Dujmović (70′) i tako stekle nedostižnih 18 bodova prednosti ispred drugoplasiranog Osijeka. Ovaj, povijesni trijumf zagrebačkog kluba, kruna je dosadašnje karijere i jedne Virovitičanke, 27-godišnje golmanice Sanje Sabo, koja se na vratima Agrama kroz sezonu izmijenjivala s Lanom Klobučarević.

Iza virovitičke vratarke sezona je iz snova. Uz naslov prvaka Prve hrvatske nogometne lige za žene s Agramom, malo je nedostajalo da se ‘okiti’ i titulom prvakinja Prve hrvatske malonogometne lige za žene braneći boje Alumnusa, koji se u finalu suprotstavio zagrebačkom Dinamu, ali su igračice s Maksimira, nakon 2:2 u prvom susretu, u uzvratnom slavile s 4:3 i tako otišle do kraja ovog natjecanja. S Alumnusom je osvojila i drugo mjesto na prestižnom Zagreb Winter Cupu, a briljirala je i na vratima hrvatske futsalske reprezentacije. Uz sve to, na temelju glasova svih kapetanica i trenera lige, izabrana je za najbolju golmanicu Prve hrvatske malonogometne lige za žene u sezoni 2024./2025.

Emotivna Sanja komentirala je povijesni naslov s Agramom, a suigračicama, trenerima i stručnom stožeru uputila zahvalu za sve lijepe trenutke u ovoj sezoni u kojoj je preostalo ‘odraditi’ još pet utakmica.

– Ako postoji sezona koju ćemo pamtiti cijeli život, onda je to ova. Osvojiti prvi naslov državnih prvakinja u povijesti kluba san je koji smo sanjale dugo. Iako taj podatak nosi određenu težinu, on je tek sažetak svega što se događalo tijekom proteklih godinu dana. Već prošle sezone bilo je jasno da imamo potencijal i da ova ekipa iako izrazito mlada i još bez ozbiljnog prvoligaškog iskustva može igrati na visokom nivou. Tijekom ljeta stigla su nam pojačanja – igračice koje već imaju osvojenih naslova u nogama i koje znaju kako izgleda borba za vrh. Svojim dolaskom nisu donijele samo sigurnost i mirnoću, već su se savršeno uklopile u ono što već jesmo – kompaktan i složan kolektiv koji diše za zajednički cilj – kaže Sanja.

Od samog početka sezone pokazale su, naglašava Sabo, kontinuitet, sigurnost i posvećenost. Jesen su zaključile kao vodeća ekipa, ali znale su da ih u proljeće čeka najvažniji dio.

-Svaka utakmica bila je novo dokazivanje. U ovoj ligi nema sigurnih bodova i nema lakih protivnika, a to je ono što ligu čini boljom iz godine u godinu. Sve ekipe imaju svoje kvalitete, stil igre i karakter i baš zato smo morale biti maksimalno fokusirane iz kola u kolo. Tijekom zime smo se dodatno pojačale nakon poznate situacije u Osijeku te se igrački kadar proširio i pridonio zrelosti ekipe. Poznajemo se dugo, mnoge od nas već su dijelile svlačionicu, a njihovo uklapanje u tim bilo je prirodno i spontano. Postale smo snažnije ne samo igrački, nego i kao grupa. Prava, zdrava klapa. Znale smo što želimo i korak po korak stupale prema tom cilju. U tom smislu, posljednje kolo protiv Hajduka bilo je sve što nogomet može ponuditi – emocije, pritisak, borba, taktike, ali i sportski respekt. Znale smo što nam pobjeda donosi, ali znale smo i koliko je Hajduk kvalitetna ekipa koja nam neće ništa pokloniti. S konačnih 3:0 potvrdile smo naslov no rezultat je samo završna točka nakon mjeseci napornog rada – ističe Sabo.

Osim prvenstva, natjecale su se i u Hrvatskom nogometnom kupu gdje im je finale ‘izmaknulo za dlaku’.

– Taj poraz bio je gorak, ali i motivirajuć – još jedan podsjetnik da se u nogometu ništa ne poklanja, sve se mora zaslužiti – naglašava Virovitičanka.

Ovim dosegom kompletirana je Agramova sezona iz snova jer su uz seniorke, ranije prvakinjama postale kadetkinje i pionirke zagrebačkog kluba, a kadetkinjama je ovo bila peta uzastopna titula.

– Da, poseban trenutak sezone krije se u onome što su paralelno postigle naše mlađe kategorije. Naše kadetkinje i pionirke također su postale prvakinje, a najmlađe limačice imaju priliku zaokružiti ovu iznimnu sezonu i donijeti još jedan naslov što bi bio nevjerojatan, ali zaslužen završetak godine iz snova. To nas čini prvim klubom u povijesti ženskog nogometa u Hrvatskoj koji bi mogao biti zlatan od limačica do seniorki. To nije slučajnost. Na kraju, ovaj naslov je kruna jednog procesa. Nije samo rezultat na semaforu nego potvrda da se isplati graditi strpljivo, vjerovati jedne u druge i nikada ne zaboraviti zbog čega igramo nogomet – zaključuje Sabo.

Iza virovitičke vratarke i ovog uspjeha stoji mnogo truda, rada, odricanja i napornih treninga, ali i brojnih ozljeda i operacija nakon kojih se vraćala još jača.

– Unatoč brojnim izazovima, ova godina za mene je bila iznimno uspješna – i na sportskom i na privatnom planu. Golmanica sam kluba koji je osigurao naslov prvaka, što je ogroman uspjeh i rezultat timskog rada, ali i osobne ustrajnosti. Kroz karijeru sam se suočila s brojnim ozljedama, no svaki put sam se vraćala još jača, s još većom motivacijom i željom za napretkom. Posljednjih godinu dana bilo je posebno intenzivno – uz sve obveze vezane uz nogomet, uspjela sam ostvariti i jednu veliku osobnu želju vezanu uz posao kojim se bavim. Nije bilo lako, iza svega stoji mnogo odricanja, rada i žrtve, ali uz jaku volju i ljubav prema onome što radim, rezultati su došli. Ova godina za mene predstavlja potvrdu da se trud i upornost uvijek isplate – za kraj kaže golmanica Sanja Sabo.

