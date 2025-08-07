Virovitička vratarka Sanja Sabo (27) odlučila je završiti nogometnu karijeru!

Sanja je posljednjih dvanaest godina branila boje Ženskog nogometnog kluba Agram, s kojim je prošle sezone ostvarila povijesni uspjeh. Naime, klub iz Zagreba, po prvi put je osvojio naslov prvakinja Hrvatske te izborio plasman u UEFA Ligu prvaka za žene.

Nakon sezone iz snova, odlučila je reći zbogom nogometu…

–Nakon dvanaest godina provedenih u Agramu kao golmanica, došao je trenutak koji sam dugo odgađala, ali za koji sam znala da će jednom doći – vrijeme je da se oprostim od nogometa. Teško je u nekoliko rečenica sažeti sve emocije, uspomene, suze i smijeh koje sam doživjela s ovim klubom. Agram mi nije bio samo klub – bio je moj drugi dom, moje utočište i mjesto gdje sam odrasla, ne samo kao sportaš, već i kao osoba. Prije svega želim zahvaliti curama – svakako najposebnijem dijelu ove moje nogometne priče. Hvala vam na prijateljstvu, podršci, trenucima zajedništva i na svim borbama koje smo vodile zajedno, na terenu i izvan njega. Bilo je tu i teških dana, ali uz vas su i oni postajali lakši. Zahvaljujem i upravi kluba. Imali smo uspone i padove, ali uvijek smo ostajali zajedno – i to je ono što čini ovaj klub posebnim. Ponosna sam na sve što smo postigli zajedno – osvojeni trofeji, turniri, ligaški uspjesi, ali i ona mala, svakodnevna postignuća koja ostaju zauvijek u srcu. Iako više neću biti među stativama, Agram će uvijek biti dio mene. Sretna sam što sam baš ovdje provela svoje najljepše nogometne godine – poručila je Sanja.

Prve nogometne korake Sanja je napravila u virovitičkom prigradskom naselju Podgorje, gdje je igrala čak sedam godina.

–Nogomet sam zavoljela “na prvu”. U djetinjstvu sam uvijek s dečkima igrala nogomet na ulici. Većinom su bili moje godište i išli smo zajedno u osnovnu školu. Nakon poslijepodnevne smjene oni bi otišli na trening, a ja sam morala kući uvijek s istim pitanjem – zašto ja ne mogu trenirati?! To nažalost nije bilo moguće jer u mojem mjestu nije bilo ženskog kluba, no jedan dan susjed je došao po mene i odveo me na trening. Trener je rekao da mogu probati, a nakon treninga pitao me bi li htjela igrati. Tako sam napravila svoje prve nogometne korake u svom mjestu, za NK Podgorje, igrajući u muškoj konkurenciji – rekla nam je Sabo, koja je nakon Podgorja zaigrala nogomet u tadašnjem Ženskom nogometnom klubu Čađavica, nakon čega se još jednu sezonu okušala u muškoj konkurenciji, u Svetom Đurađu.

Put ju je nakon toga odveo u Zagreb, gdje se preselila, upisala srednju školu i započela igrati za Agram za koji je igrala čak dvanaest godina. Sanja je svojevremno nosila i dres hrvatske nogometne reprezentacije, za koju je prvi put zaigrala s 15 godina u pripremnom susretu kontra Bosne i Hercegovine, dok je prvi službeni nastup zabilježila u Estoniji, u kvalifikacijskom susretu za Europsko prvenstvo.

Ova, po struci frizerka, koja i danas živi i radi u Zagrebu, kroz nogometnu karijeru suočila se s brojnim izazovima, ozljedama i operacijama koljena no svaki put se vraćala još jača, s još većom motivacijom i željom za napretkom, a sada je, što se tiče velikog nogometa, odlučila reći dosta.

S obzirom da obožava loptu, ostat će aktivna u futsalu, gdje brani boje ŽMNK Alumnus iz Zagreba s kojim je prošle sezone bila na korak do osvajanja titule prvakinja Prve hrvatske malonogometne lige za žene, a koji se u finalu suprotstavio zagrebačkom Dinamu, ali su igračice s Maksimira, nakon 2:2 u prvom susretu, u uzvratnom slavile s 4:3 i tako otišle do kraja ovog natjecanja. S Alumnusom je osvojila i drugo mjesto na prestižnom Zagreb Winter Cupu, a briljirala je i na vratima hrvatske futsalske reprezentacije. Uz sve to, na temelju glasova svih kapetanica i trenera lige, izabrana je za najbolju golmanicu Prve hrvatske malonogometne lige za žene u sezoni 2024./2025.

Nadamo se da će, kao i do sada, nastavljati nizati uspjehe na malonogometnim teerenima…

