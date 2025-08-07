Virovitička vratarka Sanja Sabo (27) odlučila je završiti nogometnu karijeru!

Sanja je posljednjih dvanaest godina branila boje Ženskog nogometnog kluba Agram, s kojim je prošle sezone ostvarila povijesni uspjeh. Naime, klub iz Zagreba, po prvi put je osvojio naslov prvakinja Hrvatske te izborio plasman u UEFA Ligu prvaka za žene.

Nakon sezone iz snova, odlučila je reći zbogom nogometu…

Nakon dvanaest godina provedenih u Agramu kao golmanica, došao je trenutak koji sam dugo odgađala, ali za koji sam znala da će jednom doći – vrijeme je da se oprostim od nogometa. Teško je u nekoliko rečenica sažeti sve emocije, uspomene, suze i smijeh koje sam doživjela s ovim klubom. Agram mi nije bio samo klub – bio je moj drugi dom, moje utočište i mjesto gdje sam odrasla, ne samo kao sportaš, već i kao osoba. Prije svega želim zahvaliti curama – svakako najposebnijem dijelu ove moje nogometne priče. Hvala vam na prijateljstvu, podršci, trenucima zajedništva i na svim borbama koje smo vodile zajedno, na terenu i izvan njega. Bilo je tu i teških dana, ali uz vas su i oni postajali lakši. Zahvaljujem i upravi kluba. Imali smo uspone i padove, ali uvijek smo ostajali zajedno – i to je ono što čini ovaj klub posebnim. Ponosna sam na sve što smo postigli zajedno – osvojeni trofeji, turniri, ligaški uspjesi, ali i ona mala, svakodnevna postignuća koja ostaju zauvijek u srcu. Iako više neću biti među stativama, Agram će uvijek biti dio mene. Sretna sam što sam baš ovdje provela svoje najljepše nogometne godine poručila je Sanja.

Prve nogometne korake Sanja je napravila u virovitičkom prigradskom naselju Podgorje, gdje je igrala čak sedam godina.

Nogomet sam zavoljela “na prvu”. U djetinjstvu sam uvijek s dečkima igrala nogomet na ulici. Većinom su bili moje godište i išli smo zajedno u osnovnu školu. Nakon poslijepodnevne smjene oni bi otišli na trening, a ja sam morala kući uvijek s istim pitanjem – zašto ja ne mogu trenirati?! To nažalost nije bilo moguće jer u mojem mjestu nije bilo ženskog kluba, no jedan dan susjed je došao po mene i odveo me na trening. Trener je rekao da mogu probati, a nakon treninga pitao me bi li htjela igrati. Tako sam napravila svoje prve nogometne korake u svom mjestu, za NK Podgorje, igrajući u muškoj konkurenciji – rekla nam je Sabo, koja je nakon Podgorja zaigrala nogomet u tadašnjem Ženskom nogometnom klubu Čađavica, nakon čega se još jednu sezonu okušala u muškoj konkurenciji, u Svetom Đurađu.

Put ju je nakon toga odveo u Zagreb, gdje se preselila, upisala srednju školu i započela igrati za Agram za koji je igrala čak dvanaest godina. Sanja je svojevremno nosila i dres hrvatske nogometne reprezentacije, za koju je prvi put zaigrala s 15 godina u pripremnom susretu kontra Bosne i Hercegovine, dok je prvi službeni nastup zabilježila u Estoniji, u kvalifikacijskom susretu za Europsko prvenstvo.

Ova, po struci frizerka, koja i danas živi i radi u Zagrebu, kroz nogometnu karijeru suočila se s brojnim izazovima, ozljedama i operacijama koljena no svaki put se vraćala još jača, s još većom motivacijom i željom za napretkom, a sada je, što se tiče velikog nogometa, odlučila reći dosta.

S obzirom da obožava loptu, ostat će aktivna u futsalu, gdje brani boje ŽMNK Alumnus iz Zagreba s kojim je prošle sezone bila na korak do osvajanja titule prvakinja Prve hrvatske malonogometne lige za žene, a koji se u finalu suprotstavio zagrebačkom Dinamu, ali su igračice s Maksimira, nakon 2:2 u prvom susretu, u uzvratnom slavile s 4:3 i tako otišle do kraja ovog natjecanja. S Alumnusom je osvojila i drugo mjesto na prestižnom Zagreb Winter Cupu, a briljirala je i na vratima hrvatske futsalske reprezentacije. Uz sve to, na temelju glasova svih kapetanica i trenera lige, izabrana je za najbolju golmanicu Prve hrvatske malonogometne lige za žene u sezoni 2024./2025.

Nadamo se da će, kao i do sada, nastavljati nizati uspjehe na malonogometnim teerenima…

