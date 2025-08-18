Povodom obilježavanja jubilarne pedesete godišnjice igranja nogometa u Četekovcu, u nedjelju, 24. kolovoza, seniori Nogometnog kluba Dinamo Četekovac odigrat će prijateljsku utakmicu protiv ekipe GNK Dinama iz Zagreba sastavljene od veterana i juniora.

Među veteranima zagrebačkog Dinama bit će dosta igrača koji su, ne tako davno, vladali hrvatskim travnjacima, često osvojivši naslov prvaka Hrvatske. Upravo je to dobra pozivnica svim ljubiteljima nogometa da se u nedjelju upute na četekovačko nogometno igralište. Utakmica počinje u 17:00 sati.

Nakon utakmice bit će održana svečana sjednica domaćeg kluba, a potom i večera te zabava uz glazbeni sastav Zlatne Strune.

– Pola stoljeća strasti, zajedništva i nezaboravnih trenutaka na terenu. Budite i vi dio ove priče, proslavite s nama okrugli jubilej nogometa u Četekovcu – poručili su iz klupske Uprave.

Uvertira u prijateljsku utakmicu dva Dinama bit će utakmica uzrasta U-13 četekovačkog Dinama i NK Virovitice.

(icv.hr, adf)