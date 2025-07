Nakon desetak dana individualnog rada, u utorak 29. srpnja na terenu stadiona Kurija u Kapela Dvoru na zajedničkom treningu okupili su se nogometaši županijskog premijerligaša Dinama. Trener Željko Janeš, u nazočnosti predsjednika kluba Mate Iličića, igračima je prezentirao plan priprema.

– Prvih nekoliko dana naglasak će biti na treninzima u kojima gotovo da neće biti rada s loptom. Znam da je to najteže, ali je to zalog za dobre rezultate u kasnijem natjecanju. Oni koji propuste dio treninga morat će to nadoknaditi- između ostalog naglasio je Željko Janeš.

U novu sezonu momčad ulazi s pomlađenom momčadi, no radom i dobrim igrama ponovno će nastojati doći do rezultata s kojima bi ostali stabilan premijerligaš. Kako bi ostvarili te ciljeve u klub će doći nekoliko prokušanih igrača.

Odmah se počelo s nizanjem trkačkih dionica, a tek na kraju treninga igrači su malo “osjetili” loptu. Prvu pripremnu utakmicu nogometaši Dinama odigrat će u nedjelju 3. kolovoza, kada će na stadion Kurija gostovati ambiciozni županijski prvoligaš Drava iz Terezinog Polja.

(icv.hr, mš)