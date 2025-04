ŽNK No Limit TVIN

UEFA Playmakers program, koji predstavlja zabavan i jednostavan način za djevojčice da se upoznaju s nogometom i sportom kroz treninge inspirirane radnjama Disneyjevih animiranih filmova i ove godine bit će dostupan u Virovitici koja je, uz Novu Gradišku i Hraščicu, dobila Playmakers centar i koja će ponovno postati mjesto okupljanja mladih nogometašica.

-Pozivamo sve djevojčice od 5 do 8 godina, a može i malo starije, da nam se priključe. Djevojke su već duže vrijeme važan dio naše nogometne obitelji stoga krenimo zajedno od prvih nogometnih koraka do novih titula i uspjeha – poziv roditeljima i budućim nogometašicama uputio je Bojan Brozović, voditelj programa za područje Virovitice, inače trener Ženskog nogometnog kluba NO Limit TVIN, ujedno i organizatora spomenutih treninga.

Jesenski ciklus treninga, podsjetimo, trajao je od 1. rujna do 30. studenoga 2024. na temu filma Encanto. Djevojčice su kroz ovaj ciklus imale priliku učiti nogometne vještine uz zabavu i igre inspirirane popularnim Disneyjevim filmom.

Proljetni ciklus starta u srijedu, 9. travnja i prvi put će obraditi Disney film Inside Out 2. U ovom ciklusu djevojčice će učiti nogometne vještine kroz priču koja se temelji na emocijama i suradnji u timu.

Program je namijenjen djevojčicama u dobi od 5 do 8 godina, a posebno je prilagođen onima koje nikada nisu igrale nogomet ili sudjelovale u sportskim aktivnostima.

Roditelji mogu prijaviti svoje djevojčice za sudjelovanje putem HNS-ove stranice, a na istoj poveznici mogu pronaći i popis svih trening centara diljem Hrvatske i saznati više o samom programu. Prijave su moguće i na broj mobitela 099/358-8478 (Bojan).

(icv.hr)