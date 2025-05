Trećeligaši Virovitica i Pitomača danas, 15. svibnja, odmjerili su snage u prvom susretu finala Županijskog nogometnog kupa. Igračima obje momčadi od prve su minute veliku prepreku predstavljali jaka kiša i vjetar, ali svoj su posao na travnjaku odradili ‘lavovski’ i na kraju remizirali rezultatom 1:1. Nikola Suvajac doveo je domaće u prednost u 14. minuti iz slobodnog udarca, a konačan rezultat postavio je u 89. minuti Junior Edson Daio Silva.

Domaći trener Krešimir Crvenka “tražio” je pozitivan rezultat, što se na kraju i ostvarilo.

-Teren jako težak, protivnik odličan, utakmica u egalu i na kraju remi. Iako smo pomalo nezadovoljni zbog primljenog pogotka u posljednjim trenucima utakmice, ne smijemo spuštati glavu, već hrabro čekati uzvratni susret. Bili smo hrabri, borili se, odlično parirali Pitomačanima, ispoštovali ranije dogovoreno u svlačionici i tako sve do posljednjih petnaestak minuta, kada je do izražaja došla širina gostujuće momčadi. Šteta što nismo slavili, ali smatram da je sve još otvoreno, da imamo šanse otići do kraja i da će se i nas nešto pitati na travnjaku u Pitomači. Gostima čestitke na svemu prikazanom, a navijačima i ljubiteljima nogometa hvala na dolasku, unatoč lošem vremenu, tribine su bile ispunjenje do posljednjeg mjesta – rekao je Crvenka.

Gostujući trener Presečan žali za propuštenim šansama, ali vjeruje da će njegova momčad na kraju obraniti naslov Županijskog kupa.

-Nažalost, iz doslovno jednog udarca u prvom dijelu utakmice, primili smo pogodak, a to je ono što nam se u posljednje vrijeme često dešava. Mislim da smo na travnjaku pokazali više, da smo bili bolja ekipa, ali to ne znači uvijek pobjedu. Čestitam igračima Virovitice na borbenosti i htijenju, kao i svojim momcima na svemu prikazanom. Uvjeti za igru su bili teški, ali bili smo uporni i to nas je na kraju nagradilo pogotkom. Definitivno moramo popraviti neke stvari koje danas nisu štimale. Hvala i navijačima koji su nas unatoč jakoj kiši došli podržati i biti naš dvanaesti igrač. Okrećemo se uzvratnom susretu u Pitomači, nadam se da ćemo na domaćem travnjaku stvoriti više šansi, ali da bi slavili i podigli ponovno pehar Županijskog kupa, u što ne sumnjam, iste moramo i realizirati, moramo biti smireniji u završnici – rekao je Ivan Presečan.

