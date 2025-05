Po jakoj kiši i vjetru u Virovitici je 15. svibnja odigrana prva finalna utakmica Županijskog nogometnog kupa u konkurenciji seniora. Domaća momčad povela je pogotkom Nikole Suvajca iz slobodnog udarca u 13. munuti, dok je konačnih 1:1 postavio Junior Edson Daio Silva u posljednjim minutama utakmice. Uzvratna utakmica igra se na stadionu u Pitomači u srijedu, 21. svibnja u 17:30 sati.

-Naš cilj se zna, a to je osvajanja Kupa i ne zanima nas ništa osim pobjede. Već je prva utakmica pokazala da nam neće biti nimalo lako jer Virovitica ima puno kvalitetniji igrački kadar nego što to pokazuje stanje na tablici. Ipak, ja vjerujem u svoje momke i siguran sam da možemo doći do novog trofeja, ali to moramo dokazati na travnjaku, maksimalnim fokusom, borbom i velikom željom. Gledatelji će svakako vidjeti zanimljivu i kvalitetnu utakmicu – optimizmom zrači trener Pitomače Ivan Presečan.

U gostujućim redovima svjesni su odnosa snaga, ali…

-Momčad Pitomače je favorit i od početka glavni kandidat za osvajanje Županijskog kupa. Imaju najkvalitetniji igrački kadar u našoj županiji. Mi se ne želimo predati unaprijed. Već je prva utakmica pokazala do možemo pružiti čvrst i kvalitetan otpor. Slijedi nam uzvrat, a ono što mogu obećati navijačima je to da ćemo dati maksimum svojih mogućnosti jer se samo tako i možemo nadati uspješnom ishodu, naravno uz poštivanje svih zahtjeva koje ranije dogovorimo u svlačionici. Pozivam sve ljubitelje najvažnije sporedne stvari na svijeti u što većem broju, uvjeren sam da će uživati u lijepom i kvalitetnom nogometu – realan je trener Virovitice Krešimir Crvenka.

U oba tabora nema kažnjenih igrača te bi momčadi trebale biti kompletne. Prema posljednjim vremenskim prognozama, i za vrijeme uzvratne utakmice moglo bi biti kiše.

(icv.hr, mš)