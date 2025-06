Na međunarodnom hrvačkom turniru u Zaboku sudjelovalo je 307 natjecatelja iz 36 klubova iz 10 država, a među njima i dvoje natjecatelja Hrvačkog kluba Slatina, Anabella Tašić i Andro Brnas.

Anabella je u kategoriji do 39 kilograma, s tri uvjerljive pobjede, osvojila 1. mjesto i zlatnu medalju, dok se Andro u kategoriji do 30 kilograma okitio broncom, do koje je došao s dvije pobjede i porazom. Na turniru je sudio i slatinski mladi sudac Toni Jagarinec.

Iz Hrvačkog kluba Slatina najavili su kako Anabella Tašić i Stefan Čavrić već u ponedjeljak, 16. lipnja, putuju na završne pripreme, a 26. lipnja, putuju na Europsko prvenstvo do 15 godina koje će biti održano u Italiji.

(icv.hr, adf, HK Slatina)