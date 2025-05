Jedna od utrka koja će privući najveću pozornost na 75. izdanju Boris Hanžeković memorijala bit će svakako utrka na 800 metara za atletičare u kojoj će hrvatski reprezentativac, Virovitičanin Marino Bloudek, “loviti” normu za Svjetsko prvenstvo, ali i državni rekord.

– Napadamo rezultat ispod 1:45 i normu za Svjetsko prvenstvo, a volio bih se približiti i državnom rekordu od 1:44.07- najavio je Bloudek za HRT utrku na 800 metara koja će se trčati sutra na stadionu Mladosti.

Razloga za optimizam ima, jer Marino je prije nekoliko mjeseci srušio 37 godina star hrvatski dvoranski rekord Predraga Melnjaka (1:46.50) u utrci na 800 metara na mitingu u Ostravi, a sada je spreman i za nešto što hrvatska atletika nije vidjela više od 50 godina- utrku ispod 1:45.0 kakvu je u povijesti hrvatske atletike istrčao samo legendarni Luciano Sušanj kada je na Europskom prvenstvu u Rimu 1974. osvojio zlatnu medalju.

Bloudek je u srijedu na Međunarodnom mitingu Dinamo-Zrinjevac pobijedio s odličnih 1:45.15, što mu je drugi rezultat karijere, samo osam stotinki do osobnog rekorda, i nema nikakve sumnje da ćemo 24. svibnja na stadionu Mladosti gledati njegov napad na rezultat koji počinje s 1:44. Ne krije to ni on sam.

– Odradili smo strašne pripreme, bili smo 40 dana u Keniji, i odličan je pokazatelj kad na ovako malom mitingu mogu ovako dobro trčati. Baš me zanima što će biti na Hanžekovićevom memorijalu. Napadamo rezultat ispod 1:45, ako ne i normu za Svjetsko prvenstvo da mogu biti miran, a volio bih se približiti i državnom rekordu od 1:44.07- rekao je najbolji hrvatski 800-metraš nakon pobjede na Dinamovom mitingu.

Imat će Marino Bloudek sutra i konkurenciju primjerenu svojim ambicijama, jer čak četvorica atletičara sa startne liste trče brže od 1:45.0, pri čemu se posebno ističu Slimane Moula i Noah Kibet.

Moula je bivši prvak Afrike i osobni rekord mu je sjajnih 1:43.38. Na mitingu Dijamantne lige u Dohi trčao je 1:43.55 i jasno je da u Zagreb dolazi u odličnoj formi. Kibet je nova mlada nada kenijske atletike, sa samo 18 godina je 2022. godine osvoji svjetsko dvoransko srebro, a njegovih 1:44.83 je rezultat na koji će ciljati i Bloudek.

Budući da će utrka imati i “pacemakera”, tj. zeca, kao i Wavelight koji će cijelu utrku diktirati tempo, izvjesno je da se 24. svibnja u Zagrebu lovi velik rezultat.

(icv.hr, HRT)