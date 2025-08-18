Sportska udruga SAMBO i MMA Akademija “Silver Warriors”, koja je u lipnju ove godine osnovana s ciljem promicanja i razvoja borilačkih vještina, organizira “Low kick prvenstvo”, prvo ovakvo natjecanje u Virovitici, ujedno i Hrvatskoj, koje će biti održano u subotu, 4. listopada 2025. godine.

Uz polaznike SAMBO I MMA Akademije, prijaviti se mogu svi zainteresirani borci koji u disciplini “low kick” žele pokazati svoju snagu i vještinu.

Prijave za natjecanje moguće su putem maila [email protected] ili na broj mobitela 095/ 919 8801 (Aleksander Gjugja), gdje je moguće saznati i detaljne informacije vezano uz samo natjecanje.

Organizator je pripremio i nagrade za prva tri mjesta. Za najspretnijeg natjecatelja osigurano je 100 eura, za drugoplasiranog 50 eura, dok će trećeplasiranom pripasti 20 eura.

-Prijavi se ili dođi podržati borce i budi dio povijesti domaćih borilačkih sportova – poručili su iz Sportske udruge SAMBO i MMA Akademije “Silver Warriors”.

(icv.hr, Silver Warriors)