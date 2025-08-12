Nakon što su u travnju na Državnom prvenstvu Jiu-Jitsu u Puli napisali priču koja će ostati urezana u lokalnu sportsku povijest te kombinacijom tehničke briljantnosti, upornosti i srca osvojili medalje, dokazavši da najveći dolaze iz malih sredina i da snaga volje nadmašuje sve prepreke, članovi Inversus JiuJitsu Slatina, Niko Milković i Filip Halužan, pozvani su u reprezentaciju Hrvatske te su time stekli pravo sudjelovanja na Europskom prvenstvu koje se održava u Zadru 22. kolovoza gdje se natječe preko 400 natjecatelja iz čak 25 zemalja i koji će se boriti za titule najboljih u ovom uzbudljivom borilačkom sportu.

Nakon pristupa reprezentaciji, zlatni Niko i srebrni Filip se intenzivno pripremaju da brane Hrvatske boje pa su uz treninge u svom matičnom klubu početkom ljeta boravili i u kampu reprezentacije u Zagrebu. Prije Europskog ih još čekaju i zadnje, najzahtjevnije pripreme u Zagrebu na koje odlaze kroz par dana.

– Dečki vi ste ponos našeg grada, naše županije i naše lijepe Hrvatske, mi vam želimo svu sreću i zapamtite – važno je sudjelovati- poručili su iz Inversus JiuJitsu Slatina.

(icv.hr, Inversus JiuJitsu Slatina)