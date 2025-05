U subotu je u Poreču održan međunarodni hrvački turnir pod nazivom “WRESTLING FESTIVAL 2025.”

Ove godine Svjetska hrvačka organizacija ovaj turnir je uvrstila u rangirane turnire. Na turniru je nastupilo 12 reprezentacija iz 12 klubova, a natjecanje je održano u uzrastu za dječake i kadete, te za djevojčice i kadetkinje.

Za reprezentaciju Hrvatske nastupili su i slatinski hrvači i hrvačice. Stefan Čavrić (U-15) do 85 kilograma osvojio je 2. mjesto, Anabela Tašić (U-15) do 39 kilograma osvojila je 1. mjesto, a Roko Ćurić (U17) do 60 kilograma 3. mjesto.

Na ovom natjecanju trebao je nastupiti u kategoriji do 80 kilograma još jedan slatinski reprezentativac David Vilk, ali zbog lakše ozlijede i obaveza u školi preskočio je ovaj turnir i međunarodni kamp. Anabella, Stefan i Roko ostaju na međunarodnom kampu u Poreču.

Anabelli će se pridružiti Anamaria Zelenka Jokić, te će njih dvije nastupiti od 28. do 31. svibnja na Prvenstvu Europe u hrvanju na pijesku Poreču. Još će u kampu pridružiti i slatinska hrvačica Veronika Vilk te će nastupiti 31. svibnja na UWW turniru ”Trofej Jadrana”. Stefan će sa dvadesetak djevojčica i dječaka nastupiti 1. lipnja na međunarodnom hrvačkom turniru u Puli. Na turniru, kampu i seminaru nalazi se i slatinski mladi sudac Toni Jagarinec.

(icv.hr, adf, HK Slatina)