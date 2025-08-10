U subotu 9. kolovoza, u organizaciji Kuglačkog kluba HVIDR-a Virovitica te potporu Kuglačkog saveza Virovitičko-podravske županije, Sportskog društva TVIN i Sportske zajednice grada Virovitice, na kuglani Sportskog centar TVIN u Virovitici održan je tradicionalan kuglački turnir povodom Dana grada Virovitice– Rokova 2025.

Medalje najboljim pojedincima i ekipama uručili su tajnik Sportske zajednica grada Virovitice Tihomir Majstorović i prvi čovjek Kuglačkog kluba HVIDR-a Mile Bičanić.

REZULTATI

Ekipno:

1. TVIN 1646

2. HVIDR-a 1585

3. Prijatelji 1516

4. Poštar Bjelovar 1459

5. Sloboda TVIN 1403

Pojedinačno:

1. Ivan Lukačić (TVIN) 330

2. Siniša Ljubomiroski (HVIDR-a) 314

3. Marija Mađarević (Sloboda TVIN) 280

(icv.hr, mš)