Pikado klub Čačinci u petak, 8. lipnja, održao je drugi po redu turnir u Cricketu bez bodova u kojemu je sudjelovalo 10 parova. Nakon turnira u parovima, odigran je i pojedinačni turnir 501 – single eliminacija u kojemu je sudjelovalo 20 pojedinaca.
Turnir u Cricketu odigran je u dvije skupine po pet parova, a dva najbolja para iz svake skupine plasirala su se u četvrtfinale, dok su pobjednici četvrtfinalnih mečeva nastavili natjecanje u polufinalu i finalu.
REZULTATI – PAROVI:
1. mjesto: Boršić/Đerđ
2. mjesto: Brkić/Udovčić
3. mjesto: Tolić/Vencl
REZULTATI – POJEDINAČNO
1. mjesto: Boris Boršić
2. mjesto: Marko Vrekić
3. mjesto: Mateo Brkić
(icv.hr, mj)