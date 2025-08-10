Pikado klub Čačinci u petak, 8. lipnja, održao je drugi po redu turnir u Cricketu bez bodova u kojemu je sudjelovalo 10 parova. Nakon turnira u parovima, odigran je i pojedinačni turnir 501 – single eliminacija u kojemu je sudjelovalo 20 pojedinaca.

Turnir u Cricketu odigran je u dvije skupine po pet parova, a dva najbolja para iz svake skupine plasirala su se u četvrtfinale, dok su pobjednici četvrtfinalnih mečeva nastavili natjecanje u polufinalu i finalu.

REZULTATI – PAROVI:

1. mjesto: Boršić/Đerđ

2. mjesto: Brkić/Udovčić

3. mjesto: Tolić/Vencl

REZULTATI – POJEDINAČNO

1. mjesto: Boris Boršić

2. mjesto: Marko Vrekić

3. mjesto: Mateo Brkić

(icv.hr, mj)