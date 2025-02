Nastavljeno je rukometno natjecanje u mlađim dobnim kategorijama.

1. HRL U-13 REGIJA 2-1

Virovitičke rukometašice upisale su proteklih dana svoj prvi ligaški poraz. U subotu su, u utakmici 9. kola, gostovale kod Podravke u Koprivnici, a domaće igračice slavile su rezultatom 23:19. “Lavice” su većim dijelom prvog poluvremena bile u prednosti, posljednju su imale u 16. minuti kada je bilo 9:8, no s dva zgoditka Podravka je na poluvrijeme ponijela +1 (10:9). Početkom nastavka igračice iz Koprivnice odvojile su se i na četiri zgoditka prednosti (14:10), Virovitičanke se ubrzo vraćaju na 14:13, ali ipak nisu uspjele preokrenuti utakmicu u svoju korist. Podravka je u 37. minuti otišla na +5 (20:15), a konačan rezultat utakmice glasio je 23:19 za domaće igračice. Lota Kečkiš bila je najefikasnija u redovima 1234 Virovitice, a postigla je sedam zgoditaka.

Dan kasnije Virovitičanke su na svom terenu igrale i utakmice 8. kola, a snage su omjerile s Pitomačom i Prelogom. Pitomačanke su se u utakmici s 1234 Viroviticom držale do 15. minute budući da je rezultat bio u egalu (5:5), ali su do poluvremena “lavice” otišle na +2 (9:7). Držala je Pitomača taj zaostatak u uvodnih pet minuta nastavka, a potom su se domaće igračice boljom igrom počele dodatno odvajati te su na kraju slavile rezultatom 22:14. Lota Kečkiš i Ana Kosanović postigle su u ovom dvoboju po šest zgoditaka za 1234 Viroviticu, dok je u redovima Pitomače najefikasnija bila Ema Ivanic s devet pogodaka.

Još su uvjerljivije igračice 1234 Virovitice bile u susretu protiv Preloga. Od samog početka prednost je bila na strani domaćih rukometašica, u 12. minuti bilo je 8:3, a konačan rezultat utakmice glasio je 17:10 za “lavice”. Ana Kosanović bila je najefikasnija u domaćim redovima sa šest pogodaka.

Pitomača se jučer susrela i sa Podravkom, a gošće iz Koprivnice upisale su uvjerljivu pobjedu. Na poluvremenu je Podravka imala +8, prvi dio završio je rezultatom 15:7, dok su u nastavku Pitomačanke uspjele smanjiti zaostatak za dva pogotka te je konačan rezultat glasio 25:19. Ema Ivanic i ovog je puta bila najefikasnija u redovima Pitomače s osam pogodaka.

1. HRL U-13 REGIJA 2-2

Slatina je u Petrijevcima odigrala dvije utakmice protiv domaće ekipe, onu zaostalu 1. kola i utakmicu 9. kola. Slatina je u oba susreta došla do pobjede. U prvoj međusobnoj utakmici Petrijevci su poveli 1:0, no sve ostalo bilo je u rukama Slatine. Uzvratile su Slatinčanke sa sedam vezanih golova, od kojih je čak šest postigla Katja Košćak, a ista razlika ostala je i do poluvremena koje je završeno rezultatom 10:4. U nastavku je Slatina dodatno povećala razliku, tako da su u konačnici slavile s okruglih 10 golova razlike (19:9). Već spomenuta Košćak bila je najefikasnija sa 11 golova.

Ista slika na terenu gledala se i u drugoj utakmici. Slatinčanke su vodile od samog početka pa sve do konačnih 24:12, a i ovog je puta najefikasnija bila Katja Košćak sa sedam zgoditaka.

Jednu utakmicu 9. kola odigrala je Orahovica koja je na domaćem terenu ugostila Slavonku. Gošće su u ovom susretu bile uvjerljive te niti u jednom trenutku nisu dozvolile domaćim igračicama da im se rezultatski približe. Slavonka je prvi dio završila s prednošću od devet zgoditaka (13:4), dok su u nastavku još povećale prednost na konačnih 26:13. Kod Orahovice je najefikasnija bila Lara Grabovac sa osam zgoditaka.

1. HRL U-11 REGIJA 2-1

U Koprivnici su igrale i mlađe “lavice”, igračice uzrasta U-11, a protiv Podravke su uvjerljivo slavile rezultatom 25:8. Bila je ovo jednosmjerna utakmica u kojoj su Virovitičanke već u prvoj dionici riješile pitanje pobjednika budući da su povele 9:2, a u konačnici je prednost 1234 Virovitice bila velikih +17. Sara Vukšić i Lorena Erceg bile su najefikasnije “lavice” s po četiri zgoditka, a valja pohvaliti i Vitu Jembrek iz Podravke koja je postigla sedam od osam pogodaka svoje ekipe.

