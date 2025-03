U nizu županijskih sportskih derbija koji se igraju ovog vikenda, u subotu, 22. ožujka, u sportskoj dvorani Srednje škole Marka Marulića u 20 sati igra se utakmica 20. kola 1. hrvatske lige Sjever za rukometaše gdje će momčad Slatine ugostit ekipu Viro Virovitice.

Domaća momčad igrat će pod imperativom pobjede kako bi s dva nova boda napravila veliki korak u osiguravanju ligaškog statusa.

-Naše međusobne utakmice su uvijek neizvjesne i odlučuju se u posljednjim minutama bez obzira na formu i stanje na tablici. Tako je bilo i prvom dijelu sezone. Zato s oprezom dočekujemo subotnju utakmicu – uoči utakmice poručuju iz slatinskih redova.

U gostujućim redovima nema takvog rezultatskog opterećenja. Teško da se do kraja natjecanja mogu pomaknuti s posljednjeg mjesta na tablici. Stoga bi to igračima Viro Virovitice mogla biti prednost da, uz dobru igru, dođu do pozitivnog rezultata.

(icv.hr, mš)