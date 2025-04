Pred momčadima u 1. hrvatskoj ligi Sjever ostala su još tri kola. Ovog vikenda igraju se utakmice 24. kola. Rukometaši Slatine u subotu, 26. travnja, gostuju kod ekipe Đakova. Utakmica se igra u sportskoj dvorani u Đakovu u 19 sati.

-U Đakovu se jako teško dolazi do bodova. Radi se o jednom od najuspješnijih ovogodišnjih domaćih momčadi, koju prilično dobro poznajemo, stoga znamo i koliki izazov je pred nama. Ovo će biti naš već treći međusobni susret ove sezone. U prva dva nismo uspjeli doći do pozitivnog rezultata i to već u subotu želimo promijeniti. Idemo dati sve od sebe kako bismo došli do bodova i mirno dočekali posljednju domaću utakmicu sezone – s optimizmom su poručili iz RK “Slatine”.

S druge strane u redovima Viro Virovitice su se već pomirili da će iduće sezone igrati u 2. hrvatskoj ligi Istok.

Momčad Viro Virovitice također u subotu, 26 travnja u 19:45 sati, gostuje kod jake ekipe Bjelovara. Domaća momčad je favorit, dok se u virovitičkim redovima nadaju da će pružiti čvrst otpor.

Utakmica se igra u bjelovarskoj Sportskoj dvorani Europskih prvaka.

(icv.hr, mš)