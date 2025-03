Nastavljeno je rukometno natjecanje i kod uzrasta U-13.

1. HRL U-13 REGIJA 2-1

Rukometašice 1234 Virovitice igrale su na domaćem terenu utakmice 12. kola protiv Novske i Garešnice, a “lavice” su došle do tri nova boda.

Virovitičanke su prvo igrale protiv Garešnice te su upisale pobjedu rezultatom 22:10. Od samog početka “lavice” su kontrolirale rezultat, prvi zgoditak primile su u osmoj minuti pri vodstvu 6:0, a do odmora su dodatno povećale prednost na 14:3. Početkom nastavka Garešnica je serijom 4:1 uspjela smanjiti zaostatak (15:7), no pobjeda 1234 Virovitice niti u jednom trenutku nije dolazila u pitanje. Konačan rezultat glasio je 22:10, a po tri zgoditka za 1234 Viroviticu postigle su Ana Kosanović, Lota Kečkiš i Nika Babec.

Puno neizvjesniji dvoboj bio je onaj između 1234 Virovitice i Novske. Virovitičanke su dobro odradile početak dvoboja te su imale 6:3 u desetoj minuti, no gošće su se do poluvremena vratile u utakmicu te se na predah odlazi u egalu rezultatom 9:9. Novska je u nastavku povela, u 28. minuti bilo 13:11, no samo četiri minute kasnije “lavice” imaju 15:14. Igralo se potom gol za gol sve do 37. minute i 17:17 kada je Novska došla do još jednog pogotka i povela 18:17, Virovitičanke okreću na 19:18, no u posljednjim trenucima utakmice gošće su došle do boda i konačnih 19:19. Lota Kečkiš bila je prvo ime u redovima 1234 Virovitice u ovom dvoboju s postignutih devet golova.

Pitomača je proteklog vikenda gostovala u Bjelovaru, također u sklopu 12. kola, gdje je ostala bez bodova. Prvo ih je dočekala dočekala ekipa Bjelovara kojoj su odlično parirale tijekom gotovo cijele utakmice. Neizvjesno je bilo u prvom dijelu u kojem su se ekipe izmjenjivale u prednosti, da bi na odmor domaće rukometašice otišle s jednim zgoditkom prednosti (11:10). Nisu se Pitomačanke predavale niti u nastavku iako su u 23. minuti imale -3 (14:11), već su s četiri vezana zgoditka povele 15:14. Nažalost, već su u idućim napadima igračice Bjelovara vratile prednost i došle do 17:15 te ih gošće do kraja nisu uspjele sustići. Konačan rezultat glasio je 24:20 za igračice Bjelovara. Jana Kaša bila je najefikasnija kod Pitomače u ovom dvoboju s osam golova, a jedan manje dodala je Ema Ivanic.

Nisu Pitomačanke imale sreće niti u drugoj utakmici protiv RŠD Bjelovar, a igrala se gotovo identična utakmica kao i prethodna. Pitomača je nakon igre gol za gol do devete minute bila u konstantnoj prednosti te su na poluvremenu imale 10:8, održavale su istu razliku i početkom nastavka, potom su igračice RŠD Bjelovara s tri vezana gola došle do 14:13, no Pitomača ubrzo ponovno vraća prednost i u posljednjih pet minuta ulazi se rezultatom 17:15 za Pitomaču. Sam završetak utakmice ipak su bolje odradile domaće rukometašice te su u konačnici došle do minimalne pobjede rezultatom 20:19. Jana Kaša za Pitomaču je u ovom susretu postigla devet zgoditaka.

1. HRL U-13 REGIJA 2-2

Slatina je bila domaćin 12. kola, a u dvorani SŠ Marka Marulića gostovale su ekipe Slavonke, Petrijevaca te Orahovice. Slatina i Orahovica tako su međusobno odmjerili snage, a prvi dio prošao je u neizvjesnoj borbi koja je na koncu otišla na stranu Orahovice rezultatom 10:9. Orahovica je i nastavak susreta otvorila svojim golom za 11:9, no do kraja su postigle samo četiri zgoditka što su Slatinčanke iskoristile i u konačnici došle do pobjede rezultatom 19:15. Katja Košćak postigla je 11 pogodaka za pobjedničku ekipu, dok je Kata Klanica s osam zgoditaka bila najefikasnija u redovima Orahovice.

Slatina je i u drugom susretu, kontra Slavonke, morala dostizati rezultatski zaostatak. U teškoj situaciji našle su se Slatinčanke nakon prvih 20 minuta i rezultata 9:5 za Slavonku, a situacija je bila još gora u 23. minuti budući da su gošće povećale prednost na 11:5. Ipak, Slatina se nije predavala te je pet minuta prije kraja došla do 14:14, a u 37. minuti prvi put su i povele (16:15). U neizvjesnoj završnici gostujuća ekipa postigla je pogodak više, tako da je susret završen podjelom bodova rezultatom 18:18. Katja Košćak i Ivona Ljubas postigle su po sedam golova za Slatinu.

Orahovica je u svom drugom dvoboju došla do pobjede protiv ekipe Petrijevaca. Lara Grabovac bila je jedini strijelac sve do vodstva Orahovice 6:0, a potom je svoju ekipu dovela i do prednosti 8:3. Na poluvremenu su igračice Orahovice imale 11:6, a u nastavku su dodatno povećavale svoju prednost sve do konačnih 17:11. Već spomenuta Lara Grabovac bila je najefikasnija u redovima Orahovice sa 11 zgoditaka.

