Rukometašice 1234 Virovitice uzrasta U-17 proteklog su vikenda na domaćem terenu odigrale utakmice 12. kola 1. HRL.

Virovitičanke su snage trebale odmjeriti s Multinorm Cernom i Osijeka, no utakmicu protiv Multinorma dobile su bez borbe te im je preostao samo dvoboj protiv mladih igračica prvoligašica s Drave.

Uvodne minute tog susreta otišle su na stranu “lavica” koje su imale prednost na svojoj strani sve do 18. minute i 10:9, no potom gošće preuzimaju kontrolu i dolaze do prednosti koja je na poluvremenu iznosila 17:13. Pitanje pobjednika riješeno je početkom nastavka kada su se Osječanke odvojile na +7 (21:14), a ista prednost na semaforu je stajala i na kraju utakmice (29:22). Najefikasnija u redovima 1234 Virovitice u ovom je susretu bila Una Velić s osam pogodaka.

U preostalim utakmicama Osječanke su poražene od Podravke 28:24, a ekipa iz Koprivnice također je bez borbe došla do bodova protiv Multinorm Cerne. Te utakmice registrirane su rezultatom 10:0.

(icv.hr, mra)