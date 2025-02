Proteklog vikenda nastavljeno je rukometno natjecanje u mlađim dobnim kategorijama.

1. HRL U-15 REGIJA 2

Virovitičke rukometašice na svom su terenu igrale protiv Đakova i Broda, a u tim su dvobojima upisale pobjedu i poraz. Uvjerljive su “lavice” bile protiv Đakova budući da su tijekom cijele utakmice imale prednost na svojoj strani, a konačan rezultat utakmice glasio je 20:12. Una Velić i Mirna Grgurić bile su najefikasnije u domaćim redovima u ovom dvoboju, a postigle su po sedam zgoditaka.

Brod je u susretu protiv 1234 Virovitice bolje ušao u utakmicu te su u sedmoj minuti imale 5:1, no Virovitičanke su boljom igrom u nastavku prvog dijela uspjele smanjiti zaostatak na -1 (6:5). Kako su nastavile u prvom, “lavice” su nastavile u drugom dijelu te u 31. minuti imaju 10:9, no do kraja su postigle samo dva zgoditka što su gošće iskoristile i slavile s konačnih 17:12. Una Velić i Ana Kosanović u ovom su dvoboju bile najefikasnije kod 1234 Virovitice s po četiri pogotka.

Pitomača je svoje utakmice odigrala u Osijeku gdje je došla do dva nova boda. U poprilično izjednačenoj utakmici Pitomačanke su bile bolje od Petrijevaca, a susret su prelomile u pet minuta drugog dijela, od 25. do 30. minute, kada su serijom 5:0 otišle na nedostižnu prednost (16:12). Konačan rezultat glasio je 19:16 za Pitomaču. Osam zgoditaka u ovoj pobjedi ugradila je Ema Ivanic.

I protiv Osijeka su Pitomačanke odigrale dobar susret, pogotovo u prvom dijelu, a iako su domaće igračice u jednom trenutku imale i +3 (7:4), Pitomača je do odlaska na odmor smanjila na -1 (8:7). Osječanke su utakmicu riješile početkom nastavka kada su se odvojile na 14:7, a konačan rezultat glasio je 16:11 za Osijek. Najefikasnija u porazu bila je Jana Živko s četiri gola.

Na teren su istrčale i igračice Orahovice koje su gostovale u Kutini i igrale protiv Radnika, a suparnice su došle do uvjerljive pobjede. Radnik je od samog početka imao kontrolu nad rezultatom, a konačan rezultat glasio je 33:17. Odličnu utakmicu u redovima Orahovice odigrala je Arijana Čočaj koja je postigla 14 od 17 pogodaka svoje ekipe, a svakako valja spomenuti i Emu Horvat iz Radnika koja je postigla 15 zgoditaka.

1. HRL U-11 REGIJA 2-1

Virovitičanke su i dalje bez poraza u ovosezonskom natjecanju, a nove bodove upisale su na domaćem terenu kontra Marofa i Koke. Marof je u prvom poluvremenu imao prednost protiv domaćih igračica rezultatom 6:5, no preostalih 20 minuta puno su bolje odradile Virovitičanke te u konačnici slavile 14:11. Po pet zgoditaka postigle su u ovoj utakmici Una Grdić i Lucia Zalović.

Puno su lakše “lavice” došle od bodova u drugom susretu. Protiv Koke su Virovitičanke povećavale svoju prednost iz minute u minutu, da bi predvođene Luciom Zalović, koja je postigla šest pogodaka, slavile rezultatom 15:5.

1. HRL U-11 REGIJA 2-2

Orahovica je igrala u Osijeku gdje je upisala dva boda. Nakon što su imale tri gola zaostatka protiv Tenje u uvodnim minutama utakmice (4:1), Orahovčanke su u nastavku preokrenule te već do kraja prvog poluvremena povele 7:6. Prednost je u drugoj i trećoj dionici samo rasla, a konačan rezultat glasio je 17:10 za Orahovicu. Najefikasnija na terenu bila je Dora Smiljanić koja je u pobjedu Orahovice ugradila devet zgoditaka.

No, Orahovčanke nisu imale sreće u utakmici s raspoloženim Osječankama, iako je prvo poluvrijeme odigrano u egalu te je Osijek imao prednost od samo jednog pogotka. Bolje su domaće igračice odigrale preostalih 20 minuta te su na kraju uvjerljivo slavile rezultatom 17:7. Elda Čočaj bila je najefikasnija kod Orahovice u ovom dvoboju s tri pogotka.

Slatina je pak u Donjim Andrijevcima upisala dva poraza, a obje utakmice, protiv Ivankova i Multinorm Cenre, uvjerljivo su otišle na stranu suparnica. Protiv Ivankova Slatina je poražena 22:14 uz sedam golova Korine Knapić, a protiv Multinorma 20:6 gdje je također Knapić bila najefikasnija s četiri gola.

(icv.hr, mra)