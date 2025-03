Rukometašice Pitomače slavile su u utakmici 17. kola 2. HRL Sjever na domaćem terenu protiv Multinorm Cerne čime su nastavile s odličnim igrama u proljetnom dijelu sezone.

Iako su gošće u 12. minuti imale prednost od četiri zgoditka (8:4), Pitomača je uzvratila serijom 6:0 i došla do prednosti koju nije ispuštala do kraja prvog poluvremena. Nakon 30 minuta utakmice rezultat je glasio 18:16, početkom nastavka rukometašice Multinorma došle su do 18:18, no Pitomača se potom još jednom rezultatski odvojila i povratka za gošće više nije bilo. Na kraju je bilo velikih +12 za Pitomaču (41:29).

Odličnu utkamicu jučer je odigrala Mia Zagrajski koja je postigla 16 zgoditaka za Pitomaču, dok su po šest golova upisale Tihana Kožar i Ena Jug. Pitomačanke su se s nova dva boda odvojile od posljednje dvije momčadi, Vinkovaca i Radnika, na dva odnosno tri boda.

PITOMAČA – MULTINORM CERNA 41:29

Pitomača: Iva Biuk, Ena Jug 6, Sofija Martinčević 1, Tihana Kožar 6, Mia Zagrajski 16, Ema Antoljak, Nika Dedi 5, Ana Šimić Kaša 4, Lana Vrabelj 1, Karla Paleka 2, trener: Željko Poljak.

(icv.hr, mra)