Bio je ovo vikend odluke u 2. HRL Sjever jer posljednjih 60 minuta ovosezonskog natjecanja odlučivalo je o naslovu prvakinja. Rukometašice Broda u 22. kolo ušle su s bodom više od 1234 Virovitice i trebala im je pobjeda protiv druge ekipe Zrinskog za proslavu titule, a do nje su i uspjele doći u subotu na svom terenu i to uvjerljivim slavljem rezultatom 42:28. Bilo je tako jasno da su Brođanke nove prvakinje, tako da su virovitičke “lavice” dan kasnije, odnosno jučer, protiv Radnika lovile bodove kojima bi sezonu završile na drugom mjestu.

I vrlo brzo rukometašice 1234 Virovitice došle su do prve osjetnije prednosti. Nakon osam minuta igre bilo je +4 (8:4) za domaće igračice, Križevčanke su se uspjele približiti na -1 (17:16) u 24. minuti, no “lavice” do odmora vraćaju razliku iz osme minute te se na predah odlazi rezultatom 24:20. I tijekom uvodnih minuta drugog poluvremena Virovitičanke su održavale svoju prednost koja je u 40. minuti glasila i +6 (31:25), ali su serijom 4:0 igračice Radnika smanjile na 31:29. Sljedećih pet minuta igralo se gol za gol, a potom su Križevčanke u 54. minuti došle do prve prednosti, odnosno 37:38. No, nije im to bilo dovoljno za iznenađenje, 1234 Virovitica u posljednjih pet minuta postigla je osam zgoditaka, te su “lavice” proslavile pobjedu rezultatom 45:42 koja im je donijela drugo mjesto.

Maja Mlinarić i Tena Mioč-Cabadaj za 1234 Viroviticu postigle su po devet zgoditaka, a valja spomenuti i Hanu Fržović iz Radnika koja je postigla 20 zgoditaka svoje ekipe.

1234 VIROVITICA – RADNIK 45:42

1234 Virovitica: Lorena Ariana Volenik, Korina Velić 1, Una Velić, Lukrecia Veršec 6, Jelena Pratljačić 6, Klara Crnoja 3, Tena Mioč-Cabadaj 9, Nika Deskar 3, Ema Drljić, Maja Mlinarić 9, Vanesa Prpić 1, Nina Ferić 2, Tonka Grgačić, Antonela Brlas, Marija Roberta Magić 5, Ela Hajmaši, trenerica: Andrijana Miklić.

(icv.hr mra)