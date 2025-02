Rukometašice 1234 Virovitice jučer su na svom terenu, u dvorani OŠ Ivane Brlić-Mažuranić u Virovitici, odigrale utakmicu 13. kola 2. HRL Sjever u kojoj su ugostili Multinorm iz Cerne. “Lavice” su u ovaj susret ušle s ulogom favorita, a to su opravdale i na terenu te su došle do nove pobjede.

Virovitičanke su dobro ušle u utakmicu te su ubrzo došle do četiri pogotka prednosti (9:5), no gošće iz Cerne uzvratile su s pet vezanih zgoditaka i povele 10:9. Ipak, bilo je to sve od njih u ovoj utakmici jer su igračice Helene Rončević u preostalim minutama prvog dijela podigle razinu svoju igre tako da se na predah otišlo rezultatom 19:15 u korist domaćih igračica.

Pitanje pobjednika bilo je riješeno početkom nastavka koje su “lavice” otvorile s devet postignutih i jednim primljenim pogotkom za 28:16 u 39. minuti, a do kraja su gošće tek neznatno uspjele ublažiti poraz na konačnih 39:30.

Najefikasnija na terenu bila je Nika Deskar koja se 11 puta upisala u listu strijelaca, dok je dva zgoditka manje postigla Tena Mioč-Cabadaj.

Ovom pobjedom 1234 Virovitica učvrstila se na trećem mjestu ligaške ljestvice sa 16 bodova što je dva više od četvrtoplasirane ekipe Đurđevca, a koja ima i utakmicu više.

1234 VIROVITICA – MULTINORM CERNA 39:30

1234 Virovitica: Lorena Ariana Volenik, Ela Hajmaši, Una Velić 1, Lukrecia Veršec 3, Darma Rončević, Jelena Pratljačić, Klara Crnoja 3, Tena Mioč-Cabadaj 9, Nika Deskar 11, Maja Mlinarić 5, Nikolina Jezerčić 1, Vanesa Prpić 2, Nina Ferić 2, Tonka Grgačić 1, Marija Roberta Magić 1, trenerica: Helena Rončević.

(icv.hr, mra)