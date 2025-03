Rukometašice 1234 Virovitice jučer su odigrale utakmicu 19. kola 2. HRL Sjever u sklopu kojeg su gostovale kod druge ekipe Osijeka, a “lavice” su protiv neugodnih suparnica opravdale ulogu favorita i slavile rezultatom 39:33.

Nakon početnog ispitivanja snaga domaće igračice prve su došle do osjetnije prednosti koja je u 15. minuti glasila 11:8, no Virovitičanke su sa sedam vezanih zgoditaka došle do 15:11 i prednost više nisu ispuštale do kraja susreta. Zgoditkom na otvaranju drugog dijela Osijek 2 je uspio doći na -2 (19:17), no “lavice” su u sljedećih desetak minuta riješile pitanje pobjednika odvojivši se na 27:18. Do kraja su Osječanke tek uspjele smanjiti na konačnih -6.

S po devet zgoditaka najefikasnije u redovima 1234 Virovitice bile su Klara Crnoja i Maja Mlinarić, dok je šest pogodaka upisala Lukrecia Veršec. Ovom pobjedom “lavice” su smanjile zaostatak za vodećim ligaškim sastavom na samo jedan bod, budući da su igračice Broda remizirale u Garešnici protiv istoimene domaće ekipe 34:34.

OSIJEK 2 – 1234 VIROVITICA

1234 Virovitica: Korina Velić 1, Una Velić 1, Lukrecia Veršec 6, Jelena Pratljačić 5, Klara Crnoja 9, Maja Mlinarić 9, Nikolina Jezerčić 2, Vanesa Prpić 2, Nina Ferić 3, Antonela Brlas, Tonka Grgačić, Marija Roberta Magić 1, Ela Hajmaši, trenerica: Andrijana Miklić.

(icv.hr, mra)