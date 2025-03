Pred stotinjak gledatelja u dvorani Tehničke škole u Virovitici jučer je odigran županijski derbi 2. HRL Sjever između 1234 Virovitice i Pitomače. S obzirom na stanje na tablici, domaće rukometašice bile su favorit u ovom susretu, a to su i opravdale na terenu te su došle do pobjede rezultatom 45:26.

Pitomača je imala vodstvo u uvodnim minutama utakmice, a rezultatski priključak držale su do 11. minute kada je bilo 4:4. U sljedećih osam minuta “lavice” su se odvojile na +5 (10:5) i Pitomača se do kraja utakmice više nije uspjela približiti Virovitičankama. Na predah se otišlo rezultatom 20:14, a u nastavku su igračice 1234 Virovitice dodatno povećavale svoju prednost sve do konačnih +19.

U redovima 1234 Virovitice najefikasnija je bila Nina Ferić koja je 12 puta zatresla mrežu Pitomače, dok je šest zgoditaka za gošće postigla Valentina Šanteković. Ovim slavljem Virovitičanke su došle do 13 prvenstvene pobjede te su zaostatak za vodećim Brodom smanjile na dva boda.

1234 VIROVITICA – PITOMAČA 45:26



1234 Virovitica: Lorena Ariana Volenik, Korina Velić 1, Lukrecia Veršec 6, Jelena Pratljačić, Klara Crnoja 5, Tena Mioč-Cabadaj 7, Nika Deskar, Maja Mlinarić 7, Nikolina Jezerčić 2, Vanesa Prpić 1, Nina Ferić 12, Antonela Brlas, Marija Roberta Magić 4, Ela Hajmaši, treneri: Andrijana Miklić i Darko Grdić.

Pitomača: Iva Biuk, Valentina Šanteković 6, Mia Zagrajski 5, Sofija Martinčević 1, Tihana Kožar 5, Nika Pintarić, Ema Antoljak, Nika Dedi 1, Maja Biuk, Ana Šimić Kaša, Karla Paleka 4, Lana Vrabelj, trener: Željko Poljak.

(icv.hr, mra)