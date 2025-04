Rukometašice Orahovice u sklopu 13. kola 3. HRL Istok na domaćem su terenu svladale Vukovar s konačnih 35:21.

Orahovica je od prve sekunde pokazala i dokazala da je bolja ekipa i na kraju zasluženo slavila. Briljirala je sjajna mlada Arijana Čočaj koja je bila nezaustavljiva za obranu Vukvara i na kraju postigla 11 pogodaka, a treba izdvojiti i Vukovarku Patriciju Car koja je također bila strijelac 11 pogodaka za svoju ekipu.

Ovo je bila posljednja utakmica ove sezone za rukometašice Orahovice pred svojim navijačima, a preostaje još posljednje 14. kolo i ogled protiv Petrijevaca koji se bore za naslov prvaka.

Trenerica Andrijana Rukavina pohvalila je svoju ekipu na odličnom pristupu i sigurnoj pobjedi koja je, kako je rekla, poklon navijačima za oproštaj od sezone na domaćem parketu.

-Odigrale smo kvalitetno i koncentrirano. Znale smo da smo bolje, ali trebalo je to i dokazati. Sve cure su odigrale odlično i to je donijelo uvjerljivu pobjedu. Hvala našim navijačima koji su nas bodrili cijelu utakmicu, to nam puno znači – rekla je najbolja Orahovčanka Arijana Čočaj.

ORAHOVICA – VUKOVAR 35:21 (18:8)

ORAHOVICA – Balaž, Dakić 1, Boljkovac 1, Rukavina 3, Rađenović P. 3, Stojić 2, Rađenović N.1, Cigler 1, Čočaj Arta 5, Žužak, Čočaj Arijana 11, Potalec, Glasovac 1, Matišić, Rončević 6. Trenerica: Andrijana Rukavina.

VUKOVAR – Tomljenović, Bačić Beljić 2, Spajić 6, Šegović, Bačić, Car 11, Leskovac 1, Bakić, Marušić i Ravlić 1. Trenerica: Đurđijana Ostojić.

(icv.hr, vg)