Igračice 1234 Virovitice, koje se natječu u 3. HRL Sjever, uspjele su u 8. ligaškom kolu doći do treće ovosezonske pobjede. “Lavice” su na svom terenu ugostile ekipu Preloga, a došle su do uvjerljive pobjede rezultatom 38:27.

Povele su gošće s 1:0 na samom otvaranju susreta, ubrzo su Virovitičanke povele s osjetnijih 6:2, no igračice Preloga vraćaju se u susret s četiri vezana gola i u 12. minuti imaju 6:6. Ipak, bilo je to sve od njih za ovaj susret jer “lavice” su se još jednom odvojile, a prednost su dodatno povećavale sve do samog kraja prvog dijela koji je završen rezultatom 21:9 u korist domaćih igračica.

Nisu uspjele igračice Preloga odgovoriti niti u nastavku susreta. 1234 Virovitica 2 držala se na deset i više pogodaka prednosti, a konačna razlika bila je već spomenutih +11.

U ovoj utakmici druga ekipa “lavica” bila je pojačana s nekoliko igračica iz prve ekipe poput Nike Deskar, Klare Crnoje, Marije Roberte Magić i Antonele Brlas što je pridonijelo ovoj uvjerljivoj pobjedi.

Najefikasnija u redovima 1234 Virovitice bila je pak Tonka Grgačić koja je sedam puta zatresla protivničku mrežu, dok su po šest golova upisale Una Velić i Nika Deskar.

1234 VIROVITICA 2 – PRELOG 38:27

1234 Virovitica 2: Lorena Ariana Volenik, Korina Velić, Una Velić 6, Lukrecia Veršec 1, Darma Rončević 3, Klara Crnoja 5, Nika Deskar 6, Nikolina Jezerčić 1, Vanesa Prpić 3, Antonela Brlas 2, Tonka Grgačić 7, Marija Roberta Magić 4, Ela Hajmaši, trenerice: Maja Grdić i Helena Rončević

(icv.hr, mra)