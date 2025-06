Na šetnici ispred Gimnazije Petra Preradovića, uz bakljadu, pjesmu te puno emocija, u ponedjeljak, 9. lipnja u večernjim satima dočekane su mlade rukometašice 1234 Virovitice (U-11), koje su na Državnoj završnici u Poreču osvojile treće mjesto.

U borbi za broncu, a nakon tijesnog poraza u polufinalu kontra Sesveta, mlade “Lavice” svladale su Gospićanke rezultatom 10:8.

Virovitičanke su bolje otvorile utakmicu i povele, no djevojke iz Gospića brzo su se trgnule i prvo došle do izjednačenja u devetoj minuti (3:3), a onda u 16. i do prvog vodstva (6:5). Taj prelazak suparnica u vodstvo kao da je dodatno razbudio rukometašice Virovitice koje serijom 5:1 vraćaju stvari na svoj mlin (7:10). Bilo je to u 26. minuti, a do samog kraja Gospić je uspio zabiti još samo pogodak i tako jedino smanjiti svoj zaostatak. Nakon 30 minuta na semaforu je bilo 10:8 i Virovitica je mogla početi slaviti osvajanje brončane medalje.

Veliko finale u potpunosti je ispunilo sva očekivanja gledatelja u dvorani “Žatika”, ali sigurno i svih koji su finalni susret pratili uživo putem Sportske televizije. Bila je to napeta utakmica u kojoj su se mlade rukometašice Sesveta uspjele tek na samom kraju odvojiti i osvojiti zlato. Sesvećanke su pobijedile Lokomotivu 14:12.

Virovitičkim “Lavicama” na sjajnom rezultatu čestitao je i gradonačelnik Ivica Kirin.

-Za mene je ovo bronca zlatnog sjaja! Svi koji se bave ili su se bavili sportom, znaju što znači biti treći u Hrvatskoj te o kakvom je uspjehu riječ. Pogrešno je misliti da uvijek moraš biti prvi, već sam dolazak u polufinale znači da si u samom vrhu, a sve ostalo je bonus. Ovdje su presudile nijanse, naše Lavice poražene su tijesno u polufinalnom susretu protiv ekipe koja je kasnije osvojila turnir. Rezultat govori sam za sebe, a Virovitica je uz bok Zagrebu i drugim velikim sportskim sredinama. Ovo je odlična generacija mladih virovitičkih rukometašica koja će, vjerujem, u budućnosti ostvarivati sjajne rezultate za svoj klub, ujedno i promovirati svoj grad u najljepšem svjetlu – istaknuo je Kirin.

Ponosan na ostvareno je i predsjednik ŽRK 1234 Virovitica, Ivan Hajmaši.

-Cure su se na Državnu završnicu plasirale kao nositeljice svoje lige bez ijednog poraza, a rezultat iz Poreča je pokazao da je Ženski rukometni klub 1234 Virovitica u ovom uzrastu u samom vrhu Hrvatske. Ponosni smo na naše mlade igračice, njihove trenere i naravno roditelje koji su im velika podrška na svakom treningu, na svakom natjecanju… Uz pomoć njih uspjeli smo organizirati i ovaj doček koji će nam svima ostati u lijepom sjećanju – rekao je Hajmaši.

Una Grdić izabrana je u najbolju sedmorku turnira, a Lorena Erceg proglašena je najboljom obrambenom igračicom Državne završnice u Poreču. Mlade rukometašice do uspjeha su vodile trenerice Maja Grdić i Ivana Uđbinac Horvat te trener Darko Grdić.

-Prezadovoljna sam, kako dočekom, tako i ostvarenim rezultatom u Poreču. Da smo mogli bolje, možda i jesmo, ali u ovom trenutku, za nas je ovo definitivno bronca zlatnog sjaja. Cure su fantastično odradile turnir i nastavile niz svih onih pobjeda s ranijih turnira i prvenstvenog natjecanja. Idemo dalje još jače i bolje, hvala svima na velikoj podršci – zaključila je Maja Grdić.

Djelić atmosfere s dočeka pogledajte u fotogaleriji…

(icv.hr, ts)