Nakon što su njihove starije kolegice do 13 i 15 godina starosti osigurale plasman među osam najboljih ekipa u Hrvatskoj i njihove najmlađe kolegice jure za tim ciljem. Na turniru u Virovitici upisale su dvije vrijedne pobjede da bi nakon još dvije pobjede u Goli osigurale prvu poziciju na završnici Prvenstva Regije Sjever koja će se održati u Virovitici.

U prvoj utakmici, derbiju prvenstva, Virovitičanke su u infarktnoj završnici pobijedile Mladost iz Ivanovca 36:35. Nakon uvodne prednosti igračica iz Virovitice igralo se koš za koš. Izmjenjivalo se veselje navijača da bi djevojke trenera Roberta Fritza nekoliko sekundi prije kraja povele 36:34. Kada se činilo da će ipak upisati izvjesnu pobjedu u posljednjoj sekundi sviran je prekršaj za gošće što je rezultiralo s dva slobodna bacanja. Prvo je pogođeno no drugo nije i pobjeda je ostala u Virovitici.

Druga utakmica ponudila je znatno izvjesniji dvoboj kontra Dubrovčana. Od samog početka igračice trenera Roberta Fritza nametnule su tempo koje gošće nisu mogle pratiti. Priliku da pokažu svoje znanje dobile su sve igračice, a sam nastup na ovom natjecanju upotpunjen je i izvrsnim nastupom u sportskim igrama. Lana Slanac i Ida Domišljanović pokazali su najviše spretnosti u slalomu i brzom vođenju lopte te izborile nastup na završnici igara.

Nakon odlično odrađenog posla u Virovitici uslijedio je turnir u Goli gdje su se Virovitičankama suprotstavile vršnjakinje Radnika iz Križevaca i domaćeg DHPG-a. Prva utakmica bila je znatno neizvjesnija gdje su se djevojke iz Križevaca do poluvremena nekako uspijevale nositi sa igračicama ŽKK Virovitice. Nakon 33:22 Virovitičanke su pojačale tempo i do kraja povećale prednost do konačnih 47:28.

Druga utakmica bila je doslovno “jednosmjerna ulica” u kojoj domaći DHPG nije imao nikakve šanse. Domaće su do kraja uspjele upisati tek dva koša te je utakmica završila 52:2. Odličan rezultat zaokružila je svojim nastupom Mia Domišljanović pobjedom u brzini vođenja lopte. Pobjednice igara izborile su završnicu na ALL STAR utakmici na kraju sezone.

Za ekipu ŽKK Virovitice nastupile su Mia Domišljanović, Vanesa Duvnjak, Dora Makar, Lea Bedeković, Sara Švarbić, Andreja Blašković, Laura Poslek, Lota Kocijan, Dora Viljevac, Ida Domišljanović. Petra Kocijan, Lana Slanac, Una Brkić Klubička i Tena Blažević, pod vodstvom trenera Roberta Fritza.

(icv.hr)