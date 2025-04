Rukometaši RK Orahovice posljednji su put ove sezone izašli pred svoje navijače. Iako je to trebao biti spektakl koji bi na najbolji mogući način pozdravio ove sjajne momke nakon naporne sezone, nažalost zbog smrti Pape Franje, utakmica je organizirana i odigrana u skladu s ovim tužnim događajem i prema pravilima HRS-a.

Orahovica je ugostila momčad Pakraca, a sve je počelo šutnjom na središtu terena za Svetog Oca. Momčad Damira Knežića od početka susreta pokazala je da je bolja momčad, no išlo je teže od očekivanog jer je Pakrac pružio čvrst i dobar otpor. Ipak, krajem prvog dijela Orahovica se odvaja na +5 (18:13), a s istom razlikom se otišlo i na odmor (20:15).

U drugom dijelu trener Knežić dao je prigodu svim svojim igračima, rezultat je održavan sve do sredine drugog dijela kada lošijom obranom i brzopletim rješenjima u napadu Orahovica daje prigodu gostima da se približe na samo dva razlike – 25:23 i 28:26. No, kvaliteta i iskustvo domaćih dolazi do izražaja u nastavku, Orahovica nošena sjajnim krilom Domagojem Botom te odličnim obranama Leona Rinčića ponovo diže na +5 što je bilo dovoljno za mirnu završnicu i sigurnu pobjedu na kraju s konačnih 37:31. Domagoj Bot zaustavio se na okruglih 10 pogodaka što mu je donijelo drugo mjesto na ljestvici strijelaca lige s ukupno 138 pogodaka.

Momčad Orahovice na kraju je zauzela sedmo mjesto na ligaškoj ljestvici 2. HRL Istok, a trener Damir Knežić nakon utakmice bio je zadovoljan pobjedom i kratak kao i uvijek.

-Pobjeda za kraj pred svojim navijačima, to je najvažnije, nismo bili na razini kao inače, ali bilo je dobro. Sada na zasluženi odmor pa slaganje rostera za iduću sezonu u kojoj se nadam da će ova ekipa ostati na okupu i uz pokoje pojačanje da ostvarimo plasman prema vrhu tablice – rekao je Knežić.

ORAHOVICA – PAKRAC 37:31 (20:15)

ORAHOVICA: Rinčić (8 obrana), Rotim 1, Koppi, Čuić 4, Kuricek 1, Žiška, Polajk 8, Horvatek 5, Lovrić T. 2, Ladnjak (6 obrana), Kolarić 2, Steiner (3 obrane), Bot 10, Paljušić, Lovrić M. 4. Trener: Damir Knežić.

PAKRAC: Caha 6, Frajfogel 4, Gerenčir 2, Šimić 15, Smola, Hlapović, Konjević 1, Paragi 3, Brtan, Karivan, Knežević i Vonić. Trener: Dario Papušek.

(icv.hr, vg)