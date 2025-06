Prvog dana Državne završnice za uzrast U-13 virovitičke “lavice” odigrale su dvije utakmice u skupini D. Virovitičanke su prvo snage odmjerile s ekipom Splita 2010., a taj susret završen je podjelom bodova rezultatom 16:16.

Tijekom prvih 15 minuta prednost je bila na strani Splita, a kretala se oko jednog pogotka, sve do 12. minute kada se Spličanke odvajaju i na osjetnijih +3 (8:5), no igračice 1234 Virovitice do poluvremena su smanjile zaostatak na jedan zgoditak (8:7). Još su jednom Spličanke otišle na +3 (12:9) početkom nastavka, no “lavice” se ne predaju te pet minuta prije kraja dolaze do druge prednosti nakon početnih 1:0, rezultat je u 25. minuti glasio 13:12. Igralo se potom gol za gol, Spličanke su u posljednjoj minuti povele 16:15, no do kraja je Laura Radić osigurala bod “lavicama”.

1234 VIROVITICA – SPLIT 2010 16:16

1234 Virovitica: Ana Kosanović 4, Laura Radić 2, Tena Pavokovć, Petra Žitković, Sara Hrček, Nina Čubrić, Nia Maria Čižić, Tessa Luna Keserica, Lota Kečkiš 4, Ema Silner, Emily Karol Grubić, Sara Slamić 3, Franka Jakelić 1, Anja Mustač, Petra Pavlek, treneri: Maja Mlinarić, Darko Grdić.

Drugi dvoboj spojio je 1234 Viroviticu i zagrebačku Lokomotivu, a rukometašice iz glavnog grada slavile su rezultatom 22:10. Zagrepčanke su kontrolirale utakmicu tijekom svih 30 minuta te su zasluženo došle do pobjede.

1234 VIROVITICA – LOKOMOTIVA 22:10

1234 Virovitica: Laura Radić 1, Ana Kosanović 1, Nika Babec 2, Sara Hrček, Nina Čubrić, Tena Pavoković 1, Nia Maria Čižić 1, Tessa Luna Keserica, Lota Kečkiš 1, Ema Silner, Emily Karol Grubić, Sara Slamić 3, Franka Jakelić, Petra Žitković, Anja Mustač, Petra Pavlek, treneri: Maja Mlinarić, Darko Grdić.

Danas je pred 1234 Viroviticom posljednja utakmica u grupnoj fazi, a Virovitičanke u 11 sati igraju protiv Omišlja, ekipe koja je jučer upisala dva poraza.

