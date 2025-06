Virovitičanke su danas došle do prve pobjede na Državnoj završnici koja se igra u Poreču za rukometašice urasta U-13, no to im nije bilo dovoljno za ulazak u polufinalne skupine, već će igrati u skupini za poredak.

“Lavice” su protiv Omišlja došle do pobjede rezultatom 17:9 u utakmici u kojoj su kontrolirale rezultat svih 30 minuta, a 1234 Viroviticu do pobjede su predvodile Ana Kosanović i Sara Slamić s po pet zgoditaka.

1234 VIROVITICA – OMIŠALJ 17:9

1234 Virovitica: Ana Kosanović 5, Nika Babec 2, Laura Radić, Tena Pavoković, Petra Žitković, Sara Hrček, Nina Čubrić, Nia Maria Čižić, Tessa Luna Keserica, Lota Kečkiš 3, Ema Silner, Emily Karol Grubić 1, Sara Slamić 5, Franka Jakelić 1, Anja Mustač, Petra Pavlek, treneri: Maja Mlinarić i Darko Grdić.

Iz skupine D u kojoj su Virovitičanke bile smještene, polufinalne skupine igrat će Lokomotiva koja je upisala sve tri pobjede te Split 2010 koji je od “lavica” bio bolji zbog gol razlike. 1234 Virovitica i Omišalj smješteni su Grupu za poredak 2 u kojoj će “lavice” igrati protiv Broda i Rudara. Susret protiv potonje ekipe Virovitičanke će igrati već danas od 17:30 sati, dok će protiv Broda igrati sutra od 9 sati.

(icv.hr, mra)