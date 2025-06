Rukometašice 1234 Virovitice jučer su, nakon pobjede protiv Omišlja koja im nije bila dovoljna za plasman u polufinalne skupine, slavile i u Grupi za poredak 2 protiv rukometašica Rudara iz Labina rezultatom 15:12.

Igračice Rudara u prvom su poluvremenu imale samo početnu prednost, dok su “lavice” u ostatku prvog dijela boljom igrom došle do prednosti 8:4. U nastavak su bolje ušle igračice Rudara te su serijom 5:1 došle do rezultata 9:9, no od 22. minute Virovitičanke ponovno preuzimaju kontrolu nad rezultatom i dolaze do pobjede s tri gola prednosti. Prvo ime utakmice bila je Lota Kečkiš koja je za 1234 Viroviticu postigla osam zgoditaka.

1234 VIROVITICA – RUDAR 15:12

1234 Virovitica: Ana Kosanović 2, Nika Babec 1, Laura Radić 1, Tena Pavoković, Petra Žitković, Sara Hrček, Nina Čubrić, Nia Maria Čižić, Tessa Luna Keserica, Lota Kečkiš 8, Ema Silner, Emily Karol Grubić, Sara Slamić 3, Franka Jakelić, Anja Mustač, Petra Pavlek, treneri: Maja Mlinarić i Darko Grdić.

Pred “lavicama” je u 9 sati drugi dvoboj Grupe za poredak 2 protiv Broda, a potom će, ovisno o rezultatu, odigrati još jednu utakmicu u borbi za što bolji plasman.

(icv.hr, mra)