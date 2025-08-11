Hrvatska ženska kadetska reprezentacija osvojila je srebrnu medalju na 17. Europskom prvenstvu kojemu je domaćin bila Crna Gora. U velikom finalu Hrvatska je poražena od Slovačke (30:34). Bez obzira na to, bilo je to desetak dana koje ćemo dugo, dugo pamtiti jer srebro je najsjajnija medalja neke od ženskih hrvatskih reprezentacija s velikih natjecanja, piše HRS.

Povijest ponekad piše neobične i lijepe priče. Jedna takva ispisana je ovih dana u Crnoj Gori na Europskom kadetskom prvenstvu. Tu su mlade hrvatske rukometašice zaslužile čast da budu prve u povijesti neke od naših selekcija koja je stigla do finala na nekom od velikih natjecanja. S druge strane stajala je Slovačka koja je do završnog susreta stigla uz pet pobjeda, jedan remi i jedan poraz.

Hrvatska je nažalost bila oslabljena za sjajnu Anamariju Barić kojoj je stradao lakat u posljednjim sekundama polufinala protiv Španjolske. I to se itekako osjetilo tijekom finala. Slovačka je nešto mirnije ušla u utakmicu. Brzim protokom lopte lako su si otvarale prostor na krilima i s lakoćom pogađale našu mrežu.

Ali već u osmoj minuti, Hrvatska preuzima kontrolu nad rezultatom. Sredinom poluvremena hrvatske rukometašice prvi put idu na plus dva (8:6). Imale su nakon toga dva napada da to podignu i na tri razlike, ali ih nisu iskoristile i Slovakinje su uskoro izjednačile. Nizom pogodak za pogodak igralo se tako sve do 25. minute, s tim da je prednost pogotka stalno bila na strani Hrvatske. Tada nažalost kreće niz od tri isključenja za redom i Slovakinje to koriste te na predah odnose jedan pogodak viška (17:18).

Hrvatska je agresivnost u obrani platila s četiri isključenja. Slovakinje su dobile samo jedno i to pet sekundi prije kraja prvog dijela. Sve ostalo bilo je prilično izjednačeno. Naša učinkovitost 68, slovačka 67 posto. Mi četiri, Slovakinje tri tehničke pogreške. Tri hrvatske vratarke pet, dvije slovačke četiri obrane.

Slovačka je drugi dio otvorila na sjajan način. Za samo šest minuta napravile su seriju 2:4 i pobjegle nam na tri razlike (19:22). Hrvatska klupa odmah je reagirala i zatražila minutu predaha. Nažalost, nije nam donijela koristi jer su Slovakinje u prvom sljedećem napadu, nakon našeg promašaja, otišle na plus četiri (19:23). Do sredine drugog poluvremena došle su do pet pogodaka viška (22:27) pa je to bio razlog za posljednju minutu predaha.

Ovoga puta bila je to dobra minuta jer je Hrvatska nakon nje zabila dva pogotka u nizu i došla na minus tri (24:27) i činilo se uhvatila pravi priključak. Ali bila je to lažna nada jer Slovakinje odgovaraju na isti način i ponovno se vraćaju na pet razlike.

Pokušavao je hrvatski izbornik Ivan Jerković brojnim promjenama naći ekipu koja bi mogla podići ritam igre naše reprezentacije, ali nije uspio. Tada se jako dobro vidjelo koliko silno nedostaje Anamarija Barić sa svojim prolazima i golovima. Ali predaje nije bilo. Tri minute prije kraja, Hrvatska je još jedanput došla na minus tri (30:33), imala napad da još smanji zaostatak, ali ga nije iskoristila i to je bio kraj nadanja. Završilo je 30:34. Antea Jerković sa šest pogodaka bila je najbolji strijelac u redovima Hrvatske i igračica susreta. Pet je dala Rahela Varga, a četiri Tena Jurlina. Na drugoj strani sjajna Maria Bartkova postigla je čak 14 pogodaka.

Zlato je dakle prvi put u povijesti pripalo Slovačkoj. Hrvatska je pak svoj osmi nastup na Europskom kadetskom prvenstvu završila sa srebrnom medaljom. Bronca oko vrata zasjala je kod domaćih rukometašica koje su u borbi za treće mjesto pobijedile Španjolsku 22:20.

To je ukupno treća hrvatska medalja s velikih natjecanja. Sve tri su s europskih smotri. Ovo srebro kadetkinja ima najveći sjaj, a tu su još dvije bronce. Juniorke su ga osvojile 2000. godine, a seniorke 2020. godine u Danskoj.

– Ponosni smo, presretni! Izabrali smo dobru selekciju, izabrali smo karakterne igračice koje ne odustaju niti jedne sekunde, koje su maksimalno na terenu u svakom dijeliću sekunde. Čestitam im! Ekipa je disala kao jedno, mi smo kao jedan mozaik, i to zajedništvo je naša snaga. Tu naravno i mom Stožeru skidam kapu. Predivnih zadnjih mjesec i pol dana smo proveli zajedno i mislim da je ovo jedna nagrada za sve nas. Recept za budućnost je rad, rad, rad. Rad u klubovima dovodi do ovoga- rekao je Ivan Jerković, izbornik hrvatske kadetske reprezentacije.

(HRS)