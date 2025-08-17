Hrvatska kadetska reprezentacija za koju igra i Orahovčanin Tomislav Kostelac, poražena je u utakmici za sedmo mjesto Europskog košarkaškog prvenstva B divizije u Skoplju od Bosne i Hercegovine rezultatom 74:83.

Bila je to utakmica u kojoj su se momčadi izmjenjivale u intervalima dobre igre. Tako je Hrvatska povela 5:0, a BiH uzvratila serijom 13-0 da bi rezultat nakon prve četvrtine glasio 19:18 za Hrvatsku. U drugoj su protivnici kod rezultata 25:25 napravili novu veliku seriju (11-0) i poveli 25:36 te do poluvremena povećali prednost na +13 (35:48).

Pobjegli su protivnici u nastavku utakmice i do +17 (36:53), a onda se napadački probudio Toni Garma pa je uz pruženu ruku Jure Vidakovića, Frane Bajkovića i Zdravka Perića zaostatak do ulaska u zadnju četvrtinu istopljen na 60:61.

Ponovno BiH stvara značajniju zalihu (62:68). Hrvatska je zadnji put zaprijetila kod rezultata 71:74, no Sergej Jokić i Imran Subašić s dvije povezane trice odvode protivnike na nedostižnih +9 (71:80).

Toni Garma je susret završio sa 17 poena i 7 skokova, dok je Frane Bajković ostvario double-double učinak (15 poena, 10 skokova). Zdravko Perić je zabio 12 poena, a Ante Garac 10 uz 6 asistencija.

Tomislav Kostelac odigrao je odličan turnir… U ovom je susretu uz dva koša pridodao i jedan skok, a svoju najbolju utakmicu odradio je dan ranije kontra Crne Gore kada je na parketu proveo više od 27 minuta, upisao 14 koševa i 10 skokova.

Hrvatska je tako na ovom Europskom prvenstvu zauzela osmo mjesto. Nakon što je upisala startnih pet pobjeda u uvodnoj skupini, natjecanje je završila s tri vezana poraza, a onaj prvi, u četvrtfinalu protiv Češke, determinirao je i rezultatski ovaj turnir jer je time naša selekcija izgubila šansu za promociju u A diviziju.

(icv.hr, hks-cbf.hr)