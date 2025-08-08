Košarkašica ŽKK Virovitice Iva Knežević odigrala je još jednu dobru utakmicu na Slovenia Ballu u dresu hrvatske reprezentacije te s četiri skoka i koša i asistencijom doprinijela važnoj pobjedi kontra Bugarske 66:53 koja ih je gotovo dovela do borbe za medalje.

Slovenia Ball okuplja ponajbolje reprezentacije u Europi do 14 godina starosti, a kako u ovoj kategoriji nema prvenstva Europe, ovo natjecanje s pravom nosi epitet otvorenog prvenstva starog kontinenta.

Hrvaticama sada predstoji utakmica protiv tradicionalno jake reprezentacije Mađarske koja će odlučiti s koje pozicije iz grupe B će naše reprezentativke u borbu za medalje. Utakmica je na rasporedu u petak, 8. kolovoza, u 19:45 sati, a utakmice možete pratiti putem streama koji se nalazi na stranici Košarkaškog saveza Slovenije – OVDJE.

(icv.hr)