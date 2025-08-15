Posljednjih nekoliko sezona virovitičke rukometne ‘Lavice’ nalaze se u vrhu Druge hrvatske lige Sjever, ali im je svake sezone nedostajao korak do naslova. U novoj sezoni u klubu žele napraviti rezultatski iskorak te su nakon dužeg traženja pronašli rješenje za trenera seniorske ekipe.

Dogovorena je suradnja s Bjelovarčaninom Hrvojem Cikojom. Igračku karijeru započeo je u Bjelovaru. Osim za matični klub igrao je za zagrebački Medveščak, Viroviticu i Ivansku, a sredinom devedesetih godina bio je juniorski reprezentativac Hrvatske. U trenerskoj karijeri vodio je Bjelovar i kutinsku Moslavinu u premijerligaškoj konkurenciji te Ivansku u drugoligaškoj konkurenciji. Najveće trenerske uspjehe zabilježio je kao trener seniorske ekipe ŽRK Bjelovar, s kojom je pet sezona bio u ligaškom vrhu te svake sezone igrao u EHF europskim kupovima.

Posljednje dvije sezone bio je voditelj klupske škole rukometa RK Bjelovar.

-Suradnja s virovitičkim klubom dogovorena je za nekoliko minuta. Virovitica je ambiciozna sredina. Poznajem dio iskusnijih igračica, od kojih sam neke trenirao u Bjelovaru, dok mlade sigurno imaju potencijal za napredak. Taj spoj sigurno će donijeti odlične rezultate. Imam veliko iskustvo rada u ženskom rukometu stoga sam uvjeren da će slično biti i u Virovitici. Dolazim u sredinu koju poznajem, gdje sam ranije igrao te imam niz prijatelja koji su bili dodatni razlog da prihvatim ovu ponudu – rekao nam je novi trener virovitičkih rukometašica Hrvoje Cikoja.

(icv.hr, mš)