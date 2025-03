Kakva sezona košarkašica ŽKK Virovitice. Tri najmlađe dobne kategorije nanizale su 32 uzastopne pobjede odnosno posljednji poraz djevojke su u Prvenstvima Regije Sjever doživjele još 2023. godine. Rekord koji vjerojatno dugo neće biti dostignut. Vratimo se ipak na završnicu Prvenstva Regije Sjever odnosno ‘Final Four’ koji je održan u Virovitici. Polufinalni ogledi ponudili su sraz ŽKK Virovitica – ŽKK Radnik Križevci te ŽKK Mladost Ivanovec – ŽKK Dubrovčan.

Virovitičanke su odlično otvorile prvu utakmicu i već do poluvremena ostvarile nedostižnu prednost te ju do kraja i povećale do konačnih 62:31. Niti u drugoj utakmici nije bilo napeto. Mladost je suvereno zagospodarila terenom i uvjerljivo pobijedila 60:14

Nakon polufinalnih ogleda uslijedile su košarkaške igre, uvijek neizvjesne uz bučno navijanje ekipa, a ovog puta u znaku ekipe Virovitice. Najbolja u slobodnim bacanjima bila je Ida Domišljanović (Virovitica), najbolja u brzini vođenja lopte bila je Nikol Pavleković (Mladost) i najbolja u tehnici vođenja lopte bila je Lea Bedeković (Virovitica). Pobjednice igara izborile su završnicu na ALL STAR utakmici na kraju sezone.

Završetkom košarkaških igara prvo je uslijedila utakmica za treće mjesto u kojoj je Radnik relativno lako dobio Dobrovčan rezultatom 25:9.

Uslijedilo je veselje Križevčanki na osvojenoj medalji no tribine su ipak nestrpljivo očekivale veliko finale dvije odlične ekipe koje su dosadašnjim nastupima osigurale i završnicu Prvenstva Hrvatske odnosno odlazak u Sveti Martin na Muri.

Virovitičanke su odlično ušle u utakmicu i na krilima prvenstveno Mije Domišljanović nakon prve četvrtine povele 22:8. U drugoj četvrtini odličnu rolu odradila je Maša Posavec te je utakmica do poluvremena stigla gotovo u egal, 28:27 za Virovitičanke. Tribine su uzavrele, bubnjevi su zatutnjali, a napetost se mogla “rezati nožem”. Virovitičanke su se u tim okolnostima ipak znatno bolje snašle. Bodrene svojim vjernim navijačima počele su preuzimati dominaciju. Mia Domišljanović je i dalje bila nerješiva enigma za gošće te asistencijama, ali ponajviše s 39 postignutih koševa. Važnu rolu pri kraju utakmice odigrala je i Una Brkić Klubička u čuvanju Maše Posavec, a nekoliko odličnih kontri istrčala je Lea Bedeković i postigla 10 koševa. Uz navedene, u strijelce su se još upisale i Sara Švarbić, Dora Makar i Vanesa Duvnjak.

U najbolju petorku turnira izabrane su: Mia Domišljanović i Una Brkić Klubička (Virovitica), Maša Posavec (Mladost), Zora Majdak (Radnik) i Ela Međimurec (Dubravčan).

POLUFINALA

VIROVITICA – RADNIK 62:31 (19:3, 12:2, 25:7, 6:19)

VIROVITICA: Domišljanović I. 16, Viljevac D. 0, Klubička Brkić U. 5, Slanac L. 0, Kocijan L. 0, Kocijan P. 0, Blašković A. 0, Domišljanović M. (cap) 32, Švarbić S. 2, Duvnjak V. 5, Makar D. 0, Poslek L. 0, Bedeković L. 2, Trener: Fritz R.

RADNIK: Biljan Volf I. 0, Radanac S. 2, Majdak Z. (cap) 26, Birt K. 0, Marenčić M. 0, Marenčić K. 0, Sokač L. 0, Tukša M. 0, Pavlinić P. 4, Sušnić E. 0, Račić K. 0, Trener: Šikić S.

MLADOST IVANOVEC – DUBRAVČAN 60:14 (15:7, 14:3, 5:2, 26:2)

MLADOST: Posavec M. (cap) 18, Kodba E. 21, Markulin D. 6, Pergar L. 7, Grabant S. 0, Pavleković N. 8, Sabolek No. 0, Dodlek M. 0, Sabolek Ni. 0, Dodlek V. 0, Kodba S. 0, Treneri: Kolarić J./Dešić M.

DUBRAVČAN: Horvat E. 1, Međimurec E. (cap) 5, Haramija A. 4, Mišković A. 0, Butek S. 4, Ostrugnjaj L. 0, Mihaljac N. 0, Čituš M. 0, Majcen L. 0, Hošnjak A. 0, Žinić F. 0, Varga L. 0, Treneri: Čituš M./Krušelj K.

ZA 3. MJESTO

DUBRAVČAN – RADNIK 9:25 (0:6, 2:9, 3:8, 4:2)

DUBRAVČAN: Mišković A. 0, Žinić F. 0, Mihaljac N. 0, Haramija A. 0, Butek S. 4, Čituš M. 0, Međimurec E. (cap) 2, Majcen L. 0, Ostrugnjaj L. 2, Hošnjak A. 0, Horvat E. 1, Varga L. 0, Treneri: Čituš M./Krušelj K.

RADNIK: Biljan Volf I. 0, Radanac S. 10, Majdak Z. (cap) 8, Birt K. 0, Marenčić M. 0, Marenčić K. 0, Sokač L. 2, Tukša M. 0, Pavlinić P. 5, Sušnić E. 0, Račić K. 0, Trener: Šikić S.

ZA 1. MJESTO

VIROVITICA – MLADOST IVANOVEC 57:37 (22:8, 6:19, 19:4, 10:6)

VIROVITICA: Domišljanović I. 0, Viljevac D. 0 Klubička Brkić U. 2, Slanac L. 0, Kocijan L. 0, Kocijan P. 0, Blašković A. 0, Domišljanović M. (cap) 39, Švarbić S. 2, Duvnjak V. 2, Makar D. 2, Poslek L. 0, Bedeković L. 10, Trener: Fritz R.

MLADOST: Pavleković N. 6, Sabolek No. 2, Dodlek V. 0, Kodba S. 0, Sabolek Ni. 0, Kodba E. 2, Markulin D. 0, Dodlek M. 0, Grabant S. 0, Posavec M. (cap) 27, Pergar L. 0, Treneri: Kolarić J./Dešić M.

TABLICA

1. ŽKK Virovitica

2. KK Mladost, Ivanovec

3. KK Radnik, Križevci

4. KK Dubravčan, Donja Dubrava

(ŽKK Virovitica)