Virovitičke košarkašice u prvenstvima Regije Sjever u tri najmlađe kategorije i dalje ne znaju za poraz i na pragu su doista povijesne sezone. Jedna od većih prepreka da se taj niz prekine predstavljala je derbi utakmica Prvenstva Regije Sjever za kadetkinje u kojoj su snage odmjerile dvije prvoplasirane ekipe ŽKK Virovitice i ŽKK Podravca iz Virja.

Nakon uvodne dvije minute koje su protekle u nekoliko pogrešaka s obje strane, gošće iz Virovitice povezale su tri akcije i povele 7:0. Minuta odmora malo je zaustavila nalet gošći no prva dionica završila je vodstvom Virovitičanki 25:10. Do kraja utakmice nastavilo se u istom ritmu do konačnih 80:34 za raspoložene igračice trenera Danijela Domišljanovića.

Najefikasnija igračica ŽKK Virovitice bila je Iva Knežević s 18 postignutih koševa, u stopu su je pratile Lavinia Subota s 14 i Tesa Slanac s 12 postignutih koševa, dok je dvocifrena bila i Iva Marošević s postignutih 11 koševa. Skakački je dominirala Viktorija Maljak. Kod igračica Podravca najefikasnija je bila Erin Jaković s 14 postignutih koševa.

Ovom pobjedom Virovitičanke su zasjele na vrh tablice i tek ih jedna pobjeda dijeli da i matematički osiguraju naslov što će uskoro imati priliku kontra ekipe Dubrovčana koja još nije osjetila slast pobjede.

ŽKK Virovitica: Iva Knežević 18, Lavinia Subota 14, Tesa Slanac 12, Viktorija Maljak 9 (1×3), Lorena Kanižaj 2, Iva Marošević 11, Marta Jurić 4, Tena Derežić 2, Olja Radulović 2, Mia Milković 2, Klara Švarbić 4, Tena Viljevac i Katarina Kanjka.

(ŽKK Virovitica, foto: Dora Lakota Kovač i Ema Domišljanović)