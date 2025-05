Odličnim košarkaškim rezultatima u Virovitici jednostavno nema kraja, a sezona iz snova Ženskog košarkaškog kluba Virovitica okrunjena je najvećim međunarodnim uspjehom u povijesti, osvajanjem međunarodne LWB lige!

Košarkaški klub Trbovlje iz Slovenije bio je domaćin završnog turnira međunarodne LWB lige za pretkadetkinje. Na završnom turniru sudjelovale su ekipe UBI Graz Austrija, ŽKK Eco Net Varaždin, Interclub Muggia Italija i ŽKK Virovitica. LWB punim nazivom League Without Border (Liga bez granica) međunarodno je natjecanje košarkaških klubova u ženskoj konkurenciji u kojem sudjeluju klubovi iz Austrije, Slovenije, Italije i Hrvatske. Klubovi se natječu u seniorskoj konkurenciji i konkurenciji pretkadetkinja (do 15 godina).

Nakon odigranog redovnog dijela natjecanja uslijedio je final four te su u polufinalnom dvoboju Virovitičanke odmjerile snage s ekipom UBI Graz iz Austrije. Očekivala se tvrda i neizvjesna utakmica, no igračice ŽKK Virovitice odigrale su fenomenalnu utakmicu i već do poluvremena stvorile dvadesetak koševa razlike. U drugom dijelu Austrijanke su pokušale presingom preokrenuti utakmicu no Virovitičanke su za njih u ovom trenu bile pretvrd zalogaj. Do kraja utakmice prednost se čak i znatno povećala na konačnih 83:36.

U drugom polufinalu varaždinski je Eco Net priredio veliko iznenađenje i pobijedio talijanke koje su redovni dio prvenstva završile na prvom mjestu. Dva stara sportska rivala, ali i prijatelja van terena čekalo je veliko finale. Varaždinke su branile titulu od prošle godine dok su Virovitičanke namjeravale doći do svog prvog naslova.

Nakon izjednačene prve četvrtine igračice ŽKK Virovitice preuzele su potpunu kontrolu utakmice. Varaždinke je sigurno dosta iscrpila naporna utakmica u polufinalu te su teško pratile svoje suparnice. Poluvrijeme je donijelo dvadeset koševa razlike da bi se do kraja utakmica ta razlika poduplala i porasla na konačnih 88:44. Trener Robert Fritz bio je iznimno zadovoljan igrom svoje ekipe kako u redovnom dijelu sezone tako i u ovoj završnici.

– Redovni dio sezone završili smo na trećem mjestu te kako su i neki drugi iskoristili svoje pravo, a u skladu s pravilima natjecanja, prijavili smo još dvije djevojke, Piju Petru Pivić i Brunu Jurajić, koje nisu nastupile za drugi klub u ovom natjecanju, što se pokazalo kao dobra odluka. Bilo je zadovoljstvo igrati ovu ligu i moram priznati da sam uživao u vođenju utakmica jer su sve djevojke dale svoj maksimum kako bi ostvarili ovaj izniman uspjeh- rekao je Fritz.

U najbolju petorku turnira izabrane su igračice ŽKK Virovitice Iva Knežević i Pia Petra Pivić, dok je za najbolju igračicu turnira proglašena Iva Knežević.

ŽKK Virovitica – UBI Graz 83:36

ŽKK Virovitica: Iva Knežević 15, Viktorija Maljak 10, Tesa Slanac 12, Pia Petra Pivić 15, Klara Švarbić 6, Mia Milković 2, Bruna Jurajić 14, Lorena Kanižaj 2, Iva Marošević 3, Lavinia Subota 2, Katarina Kanjka, Olja Radulović 2.

ŽKK Virovitica – ŽKK Eco Net 88:44

ŽKK Virovitica: Viktorija Maljak 6, Marta Jurić, Bruna Jurajić 5, Klara Švarbić 7, Lorena Kanižaj 4, Tesa Slanac 2, Tena Viljevac, Iva Knežević 20, Iva Marošević, Pia Petra Pivić 24, Lavinia Subota 20, Olja Radulović.

(icv.hr)